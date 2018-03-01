Порошенко достался народ, который его не любит, — украинский пропагандист

Один из наиболее оголтелых украинских пропагандистов, советник Порошенко Юрий Бирюков вынужден был признать что его шеф не пользуются популярностью у населения.

При этом он считает, что президенту достался не тот народ. К таким выводам можно прийти после ознакомления с постом Бирюкова, опубликованным в соцсети, в котором он прокомментировал неудобные вопросы журналистов, заданные украинскому лидеру на пресс-конференции.

«Их интересовали Мальдивы и как он себя чувствует, будучи богатым.

Читателям этих журналистов не нужен ответ на вопрос — как стать богатыми. Ответ сильно грустный для них — работать. Читателям этих журналистов нужно другое — чтобы все были бедными.

Интеллектуальный уровень многих вопрошавших отлично коррелирует с интеллектуальным уровнем сотен комментаторов — от «педро» до «шоколадного барыги». Увы и ах.

«Наживается на войне» удобно и легко причитать, ведь никто не будет проверять размер состояния. Главное и ключевое слово — состояние. Ах и ох, ж — жаба.

Дело Ленина живет и процветает, наши маленькие личинки коммунистов себя отлично и вольготно чувствуют».