Послание Путина Федеральному собранию: Президент отметил устойчивое и стабильное развитие РФ

Сегодня, первого марта, президент Российской Федерации Владимир Путин обращается с традиционным посланием к Федеральному собранию — сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, по данным которого, глава государства зачитал свою речь в "Манеже", где присутствовали около семи сотен представителей средств массовой информации.Один из ключевых тезисов, озвученных Путиным в ходе послания к Федеральному собранию, заключается в устойчивом экономическом развитии, которое в течение последних месяцев наблюдалось в России. Устойчивое развитие, как особенно отметил Путин — это чрезвычайно важное для страны достижение, поэтому теперь главной задачей российского общества является укрепление и сохранение этого тренда.Устойчивое развитие, по словам Путина — это хорошо, но теперь нужно следить за тем, чтобы стабильность не превратилась в расслабленность, как это часто бывает."Мы просто не можем допустить сценарий, при которой достигнутая колоссальными усилиями стабильность обернулась самоуспокоением, которое может спровоцировать новые опасные вызовы", — цитируют президента России СМИ.