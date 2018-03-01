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Послание Путина Федеральному собранию: Президент отметил устойчивое и стабильное развитие РФ


Добавлено: 01 мар 2018 в 12:36, Категория: Политика
Послание Путина Федеральному собранию: Президент отметил устойчивое и стабильное развитие РФ

Сегодня, первого марта, президент Российской Федерации Владимир Путин обращается с традиционным посланием к Федеральному собранию — сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, по данным которого, глава государства зачитал свою речь в "Манеже", где присутствовали около семи сотен представителей средств массовой информации.
 
Один из ключевых тезисов, озвученных Путиным в ходе послания к Федеральному собранию, заключается в устойчивом экономическом развитии, которое в течение последних месяцев наблюдалось в России. Устойчивое развитие, как особенно отметил Путин — это чрезвычайно важное для страны достижение, поэтому теперь главной задачей российского общества является укрепление и сохранение этого тренда.
 
Устойчивое развитие, по словам Путина — это хорошо, но теперь нужно следить за тем, чтобы стабильность не превратилась в расслабленность, как это часто бывает.
 
"Мы просто не можем допустить сценарий, при которой достигнутая колоссальными усилиями стабильность обернулась самоуспокоением, которое может спровоцировать новые опасные вызовы", — цитируют президента России СМИ.













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Добавлено: 01 мар 2018 в 12:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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