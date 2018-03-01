Президент России Владимир Путин начал оглашать послание Федеральному Собранию

В эти минуты президент России Владимир Путин начал зачитывать свое ежегодное послание Федеральному Собранию.

В 2018 году оглашение происходит в Большом Манеже, а не в Георгиевском зале Кремля, как обычно.

Источник поясняет, что это связано с огромным количеством присутствующих в зале, а также необходимостью визуализации – используются большие экраны с инфографикой.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сообщил о том, что послание Федеральному Собранию будет содержать информацию не только об итогах работы за прошедший этап, но новых планах и перспективах для России. Выступление Владимира Путина будет перекликаться с его предвыборной программой как кандидата в президенты.