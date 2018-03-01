Рада не приняла закон, запрещающий русский в наружной рекламе

Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект 2702-д, касающийся внешней рекламы. За соответствующее решение проголосовали менее 200 народных депутатов, передает Украинская правда.

Согласно законопроекту, языком всей рекламы должен был быть только украинский, за исключением названий брендов.

Против законопроекта выступила депутат от фракции БПП Наталья Новак, заявившая, что документ монополизирует рынок наружной рекламы, дает преференции для существующих игроков рынка и содержит коррупционные нормы.

Нардеп Виктория Сюмар назвала голосование «откровенно лоббистским».

«Многолетняя работа многих экспертов была абсолютно нивелирована людьми, которые имеют прямые интересы в сфере наружной рекламы», – заявила она.

Ранее Госпотребслужба Киева обязала кофейню PABLO EspressoBar убрать с фасада здания рекламу с изображением бывшего главы Медельинского наркокартеля Пабло Эскобара.

Фото: artmill.kiev.ua