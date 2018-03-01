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Рада предложила упростить выезд ребенка за границу


Добавлено: 01 мар 2018 в 03:49, Категория: Общество
Рада предложила упростить выезд ребенка за границу
Верховная Рада предлагает упростить механизм предоставления разрешения на выезд ребенка за границу.

Законопроект предусматривает упрощение механизма предоставления родителями согласия на выезд ребенка за пределы Украины, предусмотрение возможности выезда на основании решения суда при отсутствии согласия одного из родителей.
Также предоставление упрощенного порядка временного выезда ребенка за пределы Украины для лечения, участия в международных олимпиадах, международных музыкальных, художественных и других творческих конкурсах, международных детских соревнованиях, спортивных мероприятиях и тому подобное.


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Добавлено: 01 мар 2018 в 03:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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