Ракетчики Балтийского флота поразили учебные цели в море

В соответствие с планом боевой подготовки расчеты противокорабельных ракетных комплексов Балтийского флота в Калининградской области провели тренировки по нанесению ударов по морской цели с использованием передвижных береговых ракетных комплексов.

К выполнению мероприятий боевой подготовки привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Подразделения выдвинулись из пункта постоянной дислокации в назначенные районы на побережье Балтийского моря, развернулись и подготовили вооружение к применению в соответствии с действующими временными нормативами.

Затем расчеты ракетных комплексов «Бал» отработали нанесение условных ударов по морским целям и выполнили электронные пуски ракет.

Справочно:

Береговой ракетный комплекс «Бал» поступил на Балтийский флот в 2016 году. Действует в составе сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. «Бал» оснащается противокорабельной ракетой Х-35 (3М24). Дальность поражения - 120 км с ракетой Х-35Э, с ракетой Х-35У - 260 км.