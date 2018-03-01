Риск-ориентированный подход применят в области транспортной безопасности

С 1 марта в силу вступило постановление Правительства, предусматривающее применение риск-ориентированного подхода при государственном контроле в области транспортной безопасности и транспортном надзоре.

Документом также определена периодичность проведения плановых проверок в зависимости от присвоенной категории риска. Так, наиболее опасных субъектов надзора будут проверять раз в год, а наименее опасных — раз в 10 лет.

Также с 1 марта вступило в силу постановление кабмина о применении риск-ориентированного подхода при проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках надзора в сфере безопасности дорожного движения. Ожидается, что это позволит повысить результативность и эффективность контрольно-надзорной деятельности и одновременно снизить избыточное вмешательство госорганов в деятельность хозяйствующих субъектов.

Риск-ориентированный подход представляет собой метод контроля, при котором интенсивность, продолжительность и периодичность проверок зависят от категории опасности того или иного предприятия. Отнесение к определённому классу осуществляется органом госнадзора с учётом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юрлицами и предпринимателями установленных требований.

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