Русское море Киева

Социальные сети вот уже несколько дней обсуждают текст на странице в Facebook скандально известной украинской детской писательницы Ларисы Ницой, шокированной количеством русскоговорящих людей в Киеве.

«Стою. Одна. Посреди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной тамбов.

Откуда? Откуда все эти люди? Министр образования утверждает, что школ с тамбовским языком всё меньше. Кто? Кто штампует этих тамбовцев и на какой фабрике? Активисты, которые «защищают» язык, говорят, что процент школ, которые остаются с тамбовским языком, не делает погоду. Откуда это море?

Стою. В тамбове. Хотя это Киев. Спрашиваю себя: «Куда делась вся моя (и тысяч таких, как я) десятками лет проделанная работа? Сколько лекций прочитано. Сколько уроков проведено. Сколько рассказов и сказок написано? Всё в песок. Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодёжь – тамбов. Обслуживание, сплошная молодёжь – тамбов. Откуда? Куда. Вы. Все. Дели. Украину?» – пышет гневом Ницой. Ни про неё, ни про её книги никто бы не знал, если бы она регулярно не устраивала публичные истерики по поводу того, что «все должны говорить на мове – и точка!».

Можно посмеяться и покрутить пальцем у виска, что, собственно, и делают сейчас пользователи социальных сетей Украины. Но стоит задуматься о том, кто сегодня числится в детских писателях Украины и какие книги читают дети этой страны.

Прошёл год, как на Украине вступил в силу закон, запрещающий ввозить в страну книги из России. Цель – «ограничить распространение на Украине книг с российской пропагандой». Зато книг с украинской пропагандой становится всё больше – слишком просто стать «патриотичным писателем». Даже без таланта.

Украинский историк Олег Витвицкий написал уже две книги из задуманного цикла о приключениях мальчика Алярмика – маленького воина Украинской повстанческой армии (запрещена в России. – Ред.), побеждающего всех «ворогив». Он сражается даже с красными партизанами, в чём ему помогают киборги, прилетающие прямо из Донецкого аэропорта. Есть в книге и друзья Алярмика – Адольфик и Хунтик. Бред? Нет, это книга для украинских детей.

А в опусе Татьяны Пакалюк «Приключения маленького укропчика» самолётик-укропчик начинает голодовку после того, как его берут в плен МИГи, затем начинается война с коварной соседкой Украины. Герой-самолётик задумывает самоубийство, а после голодовки о нём узнал весь мир. Взрослый читатель, конечно, без труда узнает в самолётике Надежду Савченко. Книга написана в стихах и заканчивается тем, что Россия повинилась перед Украиной и раскаялась. А Украина попросила: «Помоги мне, соседка, из руины встать и отстроить сёла и города». Заканчивается патриотическая поэма бандеровским приветствием «Слава Украине! – Героям слава!».

Перу заблудившейся в русскоязычном Киеве Ларисы Ницой принадлежат «Непобедимые муравьи» с незамысловатым сюжетом: на муравьиный народ напали муравьиные львы, которые раньше всегда говорили: мы такие же муравьи, как и вы. Теперь дети должны запомнить, что «никогда мы не будем братьями».

Даже украинские критики, будучи в восторге от патриотизма, говорят о низком уровне художественных текстов и о том, что всё-таки нельзя детскую литературу создавать языком ненависти. Но кто их, критиков, слышит?

В 2015 году на соискание премии Кабинета министров Украины имени Леси Украинки в номинации «Литературные произведения для детей и юношества» была представлена книга Михаила Карасёва «Сказки и азбука натуралиста» в стихах.

Например, в таких:

Нет, это не шутка. Это стихи из детской книги, представленной на соискание литературной премии!

«Это следствие государственной политики, когда государство вместо того, чтобы поддерживать качественный разнокультурный, разноязычный контент, качественное и адекватное содержание, поддерживает форму. Поэтому Гоголя и Булгакова запрещают, а вместо них выходят в печать всякие глупости, главное требование к которым – чтобы они были на украинском языке. На самом деле это совершенно советская традиция – воспевать действующий политический режим и продвигать политические идеи в литературе. Сегодня главная надежда на то, чтобы педагогические коллективы не допускали до изучения эту литературу в садах и школах. Безусловно, у таких книг всегда будут свои почитатели, поэтому они могут быть в продаже или в библиотеках, но на них не может строиться педагогический процесс», – считает украинский политолог Руслан Бортник. Ругать «совок» – это тоже модно на Украине, хотя при Союзе никаких Ницой на порог издательства не пустили бы: советские дети росли на прекрасных стихах Агнии Барто, Корнея Чуковского, Эдуарда Успенского и других замечательных мастеров слова. И героями произведений были не Адольфик с Укропчиком, а добрый доктор Айболит, весёлая семейка осьминогов или брошенный хозяйкой зайка.

Количество изданий на украинском языке всегда превышало русскоязычные за последние семь лет. Если в 2010 году в свет вышли 14852 книги на украинском языке и 5554 – на русском, то в 2017 году – 15789 книг на украинском и 3886 – на русском языках. При этом украинские книгоиздатели в один голос говорят о том, что спрос на русскоязычную литературу остаётся стабильным. «Глобально спрос на русскоязычную литературу остаётся стабильным, так как в Украине по-прежнему значительная доля людей используют русский язык как основной. Украине очень повезло находиться на стыке культур. Мы можем одинаково владеть разными языками. Иван Франко, к слову, единственный украинский писатель, которого выдвигали на соискание Нобелевской премии, свободно писал на польском, немецком и русском, не говоря уже об украинском. Русскоязычный Гоголь – один из самых значимых украинских писателей всех времен. Как нация мы можем черпать из русской и польской литературы и, разумеется, из родной украинской. И, в конце концов, понять, что национальная культура – это не огороженная забором резервация, это большая и важная часть мировой культуры. Нам не нужно воевать за язык, нам нужно влюблять в него самих себя и своих соседей. Нам нужно создавать такую литературу, чтобы поляк захотел выучить украинский, чтобы прочесть наших авторов в оригинале. Для этого писателям нужно очень много работать и меньше времени проводить в Facebook», – уверен Даниил Ваховский, эксперт в области книгоиздательства.

Киев, намеренно ограждая свой народ от культурного наследия России, действует по заветам того же Гитлера, любившего повторять: «Будущий немецкий человек должен быть не человеком книг, а человеком действия».

Реакция украинских пользователей социальных сетей, которые просто подняли на смех «писательницу» Ницой, даёт надежду на то, что не всё ещё потеряно. А окончательный диагноз ницоевщине поставил блогер Максим Бужанский: «Ницой мерещится, что её окружают тамбовцы. Ну как окружают. Живут своей жизнью, работают, платят налоги, влюбляются, ссорятся, сидят в ресторанах, гуляют с детьми. И абсолютно не замечают Ницой. Ну вообще. Миллионам и миллионам глубоко наплевать, что именно она думает в отношении них. Конкурировать с кем-то в чём-то она не может. Да и не хочет никто, люди живут своей жизнью, ни с кем не соревнуясь. От этого можно сойти с ума. Ну она и сошла».

https://www.fondsk.ru/news/2018/02/28/jazyk-nenavisti-chto-strjapajut-ukrainskie-detskie-pisateli-pod-sousom-patriotizma-45690.html