Саймон Марданшин любит бывать в гостях у бабушки и дедушки

Деда зовут Лев, бабушку Валентиа. Когда наблюдаю за ними со стороны, очень умиляюсь... Столько лет душа в душу и до сих пор сохранился трепет в некоторых мелочах. Если бабуля собирается на улицу, то говорит: «Лёва, обуй меня!» В этот момент, чем бы дед не занимался, бежит к ней и помогает. И тут дело не в прихоти, просто ей тяжело и он это понимает. Люблю приезжать к ним, просто так, без какого-либо дела: попить чай с мёдом за душевным разговором и партией в дурака. Редко получается приехать, но там меня ждут всегда.