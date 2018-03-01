Деда зовут Лев, бабушку Валентиа. Когда наблюдаю за ними со стороны, очень умиляюсь... Столько лет душа в душу и до сих пор сохранился трепет в некоторых мелочах. Если бабуля собирается на улицу, то говорит: «Лёва, обуй меня!» В этот момент, чем бы дед не занимался, бежит к ней и помогает. И тут дело не в прихоти, просто ей тяжело и он это понимает. Люблю приезжать к ним, просто так, без какого-либо дела: попить чай с мёдом за душевным разговором и партией в дурака. Редко получается приехать, но там меня ждут всегда.
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Саймон Марданшин любит бывать в гостях у бабушки и дедушки
Добавлено: 01 мар 2018 в 15:21, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 01 мар 2018 в 15:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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