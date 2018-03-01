Сбербанк снизит ставку по ипотеке до 7% годовых

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого глава государства призвал снизить ставку по ипотеке до 7% годовых.

Как сообщил журналистам Греф в четверг, такая процентная ставка в РФ будет достигнута.

«Будет», — заявил он, не уточнив сроки.

Ранее Путин отметил, что среднюю ставку по ипотеке в России необходимо снизить до 7-8% годовых, при этом стремиться к 7%. По его словам, в декабре прошлого года средняя ставка рублевых ипотечных кредитов в стране снизилась до 10%, при этом было выдано около 1 млн ипотечных кредитов.