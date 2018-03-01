Сергей Шойгу признал испытания истребителей Су-57 в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о появлении на территории Сирии двух российских истребителей Су-57 пятого поколения. В Сириийскую республику новейшие самолеты прибыли на ряду с самолетом радиолокационного дозора А-50У и с 4-мя истребителями Су-35С.

По словам главы Минобороны РФ, Су-57 действительно были в Сирии и прошли программу боевых испытаний. Все учения прошли успешно, и на данный момент машины вернулись обратно в Россию. На территории ближневосточной республики находились два таких истребителя. На протяжении испытательных вылетов их сопровождали самолеты, отслеживающие работу оружия, а также самолеты-лаборатории.

Истребители Су-57 пока не запущены в серийное производство. С декабря самолеты отправились в полет с новыми двигателями и вооружением, а в феврале прошли боевые испытания. Специалисты отмечают, что летные испытания Су-57 с обновленным оборудованием продлятся порядка 3 лет.