Учёные установили канал связи с инопланетянами

Исследователи организации METI International нашли способ связи с инопланетными существами.

Сигнал был отправлен инопланетянам звезды Луйтен, которая находится на расстоянии двадцать световых лет от нашей планеты.

Радиосигнал, который был отправлен жителям другой галактики, содержит в себе координаты нахождения нашей Земли, позывные для обратной связи, несколько музыкальных композиций и учебник по геометрии.

По данным исследователей, сигнал должен достичь адресата через несколько лет, и если вдруг на него ответят, то Земля сможет получить ответ через такой же промежуток времени. Сигнал смогут расшифровать даже самые простые приборы, обещают эксперты.