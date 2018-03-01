В Мексике скончался известный актер культового сериала

В Мексике в возрасте 81 года скончался актер Рохелио Герра, сыгравший в популярном сериале девяностых «Богатые тоже плачут».

Мексиканская Национальная ассоциация исполнителей сообщает: «Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, он участвовал в огромном количестве работ. Выражаем наши соболезнования его родственникам и друзьям».

В «Богатые тоже плачут» актер играл главную роль персонажа Луиса Альберто Сальватьерры.

В последнее время он тяжело болел, у него были необратимые повреждения головного мозга, из-за которых ему было трудно ходить и говорить.

Напомним, 248-серийный мексиканский сериал «Богатые тоже плачут» вышел в Мексике в 1979 году. С 1991 года он транслировался на телеканалах бывшего СССР и имел огромный успех.