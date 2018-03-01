В Ростове-на-Дону состоялось закрытие месячника оборонно-массовой работы

В Доме офицеров Южного военного округа состоялось торжественное закрытие месячника оборонно-массовой работы — Юнармейского марша.

В рамках месячника прошли военно-спортивные и тактические игры, викторины, уроки мужества, организовывались просмотры художественных и документальных фильмов, экскурсии по местам боевой славы и многое другое. Самое активное участие в них приняли юнармейцы.

Награды победителям соревнований вручали представители военного комиссариата Ростовской области, администрации города, Совета ветеранов, регионального отделения ДОСААФ России.

Юнармейцам — участникам парада Победы на Театральной площади 9 мая 2017 года заместитель начальника управления по работе с личным составом ЮВО полковник Роман Мишечкин вручил медали Министерства обороны РФ «За участие в военном параде в День Победы».

Начальник штаба Ростовского регионального отделения «Юнармии» Игорь Карасев приказом Министра обороны РФ награжден медалью «За укрепление боевого содружества», заслуженную награду ему вручил военный комиссар Ростовской области Анатолий Трушин.

Завершилось мероприятие концертом ансамбля песни и пляски Южного военного округа.