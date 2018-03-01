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» » В США одобрили избрание председателя Нацслужбы здоровья Украины

В США одобрили избрание председателя Нацслужбы здоровья Украины


Добавлено: 01 мар 2018 в 01:14, Категория: Новости на сегодня
В США одобрили избрание председателя Нацслужбы здоровья Украины

Посольство США в Украине в своем микроблоге в Twitter назвалj ключевым шагом избрание Олега Петренко головой Национальной службы здоровья Украины.

«Хорошие новости: избрание нового руководителя Национальной службы здоровья является ключевым шагом для продолжения жизненно важных реформ сектора здравоохранения в Украине», – сказано в сообщении.

Good news: Selection of new CEO for National Health Service is a key step forward to continue vital health sector reforms in #Ukraine

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 28 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что победителем конкурса на должность руководителя Национальной службы здоровья Украины стал Олег Петренко.

Фото: Українські Новини



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Добавлено: 01 мар 2018 в 01:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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