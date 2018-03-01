Владимир Путин вручил государственные награды призерам Олимпиады

Президент России Владимир Путин вручил награды российским спортсменам, занявшим призовые места на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает «Интерфакс».

На церемонии в Екатерининском зале в Кремле Путин вручил российским хоккеистам ордена Дружбы. Такой же награды удостоилась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, серебряный призер по фигурному катанию Евгения Медведева и завоевавшие золотые награды лыжники Денис Спицов и Александр Большунов.

Орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени получили серебряные призеры по фигурному катанию Наталья Забияко, Евгения Тарасова, Екатерина Боброва, Михаил Коляда, Александр Энберт, Владимир Морозов, Дмитрий Соловьев, а также бронзовый призер по лыжным гонкам Юлия Белорукова, получившие серебро в лыжных гонках Алексей Червоткин и Андрей Ларьков, обладатель серебряной награды в скелетоне Никита трегубов.

Медалями ордена «За заслуги перед Отчеством» второй степени были награждены завоевавшие бронзовую награду во фристайле Сергей Ридзик и Илья Буров, бронзовые призеры в лыжных гонках Наталья Непряева, Анастасия Седова и Анна Нечаевская, а также получивший третье место в шорт-треке Семен Елистратов.