Vodafone о восстановлении связи в ОРДО: «Мы не увидели желания»

Участники Трехсторонней контактной группы вчера договорились разработать план мероприятий по обеспечению связью жителей ОРДЛО.

В пресс-службе мобильного оператора Vodafone-Украина заявили: «Мы проинформировали участников контактной группы в Минске о реальном положении вещей, чтобы внести ясность и положить конец информационным манипуляциям. Также проинформировали о мерах, которые могут быть приняты для улучшения ситуации».

Также там отметили, что в отношении территории Луганской области состоялся конструктивный разговор: «В Луганске сеть работает, но очень нестабильно, так как в работоспособном состоянии находится менее 50% оборудования. Для улучшения качества работы сети была достигнута договоренность о передаче запчастей для проведения ремонта поврежденных базовых станций. Отдельно обсуждался вопрос организации скорой помощи».

В то же время, по Донецкой области переговоры проходили сложно. В компании уточнили: «Мы не увидели желания представителей другой стороны вести диалог, поэтому пока трудно говорить о каком-либо прогрессе».