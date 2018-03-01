Высокопоставленный украинский чиновник рассказал о "важной победе над Россией"

Как известно, накануне суд признал неконституционным так называемый "языковой закон Кивалова-Колесниченко". По мнению спикера Верховной Рады Андрея Парубия - это важная победа Украины, разрушающая планы Кремля.Глава украинского парламента подчеркнул, что упомянутый закон является продуктом "российской агентуры, которая намеревалась расколоть Украину".Об этом сообщает интернет-издание "Украинская правда".Основным законом, определяющим основы государственной языковой политики, была и есть Конституция Украины, которая определяет, что государственным языком в Украине является украинский, - отметил господин Парубий.