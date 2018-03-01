Западные СМИ после речи Путина задумались о Судном дне

Отклики зарубежных СМИ на послание российского президента Федеральному собранию 1 марта 2018.

«Вашингтон пост»

Путин утверждает, что у России есть ядерный арсенал, способный обойти ПРО

Шеф бюро «Вашингтон Пост» в Москве Антон Трояновский пишет, что Россия разработала ядерное оружие, неуязвимое для каких-либо систем противоракетной обороны, и планирует пополнить свой арсенал ядерными крылатыми ракетами, способными поразить любую точку земного шара, заявил президент Владимир Путин в своем ежегодном обращении к законодателям в четверг.

Он также предупредил, что Москва будет рассматривать любую ядерную атаку на нее или ее союзников как атаку на Россию, что приведет к немедленной реакции — в этом слышаться оттенки холодной войны, которые активизировались в риторике России против Запада и его союзников.

Речь Путина началась с краткого изложения внутренних проектов, затем он перешел к резкой трактовке напряженности между Востоком и Западом и похвалялся крупными достижениями в российском военном арсенале, такими как ядерная крылатая ракета, которая может нанести удар по любой цели где угодно.

Почти двухчасовое выступление перед высокопоставленными российскими должностными лицами и членами парламента началось с ряда обещаний повысить уровень жизни в стране и закончилось резкими предупреждениями в адрес Соединенных Штатов. Россия, по утверждению Путина, отреагировала на создание США системы ПРО, разработав неуязвимое для них оружие.

Си-эн-би-си

Путин представляет новую российскую ракету, способную достичь любой точки мира

Корреспондент Холли Элиат (Holly Ellyatt) пишет, что во время выступления Путин настойчиво утверждал, что у России не было планов нападать на кого-либо или что-либо у кого-то отнимать, говоря: «У нас есть все, что нам нужно». Но он хотел, чтобы разработка новых типов оружия стала предупреждением [для противников]. «Я не блефую», — сказал он, добавив, что Россия готова защищаться.

«Растущая военная мощь России — это просто гарантия мира на нашей планете», — настаивал он, и это сохранит баланс сил в мире.

Блумберг

Путин демонстрирует новое оружие и призывает Запад «слушать»

Ольга Танас и Андрей Бирюков из Блумберга пишут, что необычное проявление военной мощи было самым драматичным элементом выступления Путина, которое началось с обещаний осуществить «решающий прорыв» в повышении уровня жизни и увеличении расходов на здравоохранение и инфраструктуру. Путин использовал ежегодное послание для определения приоритетов на четвертый президентский срок, который он, как ожидается, легко выиграет на выборах 18 марта. При этом наиболее жесткая риторика была направлена в адрес США.

Он сказал, что Россия давно предупреждала Вашингтон не приступать к реализации системы ПРО, которая, как опасается Москва, может подорвать ее ядерные средства устрашения. «Нас никто не слушал. Слушайте сейчас», — сказал он под громкие аплодисменты толпы законодателей, чиновников и высокопоставленных лиц.

В своем выступлении Путин обратился к внутренним проблемам, пообещав сократить вдвое к середине следующего десятилетия 20-миллионные ряды российских бедных и повысить доходы всего населения. Он призвал увеличить расходы на дороги, здравоохранение, пенсии и усилия по естественному приросту населения России. Он также призвал к принятию «жестких решений» по давно назревшим реформам, но не объяснил их детально.

«Индепендент»

У России есть «неотразимые» гиперзвуковые ядерные ракеты, которые ПВО и ПРО Запада не могут отследить, говорит Путин

Корреспондент Оливер Кэролл назвал послание президента воинственной речью (a belligerent state of the nation speech). В качестве иллюстрации он вставил в свое выступление видео с новыми видами оружия, показанное во время выступления. Кэролл в своем материале приводит мнение известного политолога и бывшего советника Кремля Глеба Павловского: «Старик оживился, только рассказывая всем, как он может уничтожить весь мир».

«Файнэншл Таймс»

Корреспондент экономического издания, Кэтрин Хилле, в своем материале «Путин обещает рост расходов в своей предвыборной речи» пишет: «Президент России Владимир Путин пообещал направить значительные средства на инфраструктуру, здравоохранение и социальное обеспечение. А улучшение качества жизни россиян станет его приоритетом на ближайшие шесть лет».

По ее мнению, эта речь, которую Кремль откладывал с декабря прошлого года, на самом деле становится его основной программой для президентских выборов.

Кэтрин Хилле отметила, что Путин сказал, что Россия оказалась на перепутье, когда существенная модернизация имеет решающее значение для предотвращения загнивания страны.

По ее мнению, вместо того, чтобы подробно рассказывать о потенциально противоречивых пенсионных и налоговых реформах, г-н Путин сосредоточился на планах крупных государственных инвестиций в здравоохранение, строительство дорог и образование.

«Телеграф»

В статье британской газеты «Владимир Путин провозглашает, что Россия разработала ряд новых видов ядерных вооружений, "неуязвимых для систем противовоздушной и противоракетной обороны противника"» автор статьи, Алек Лун, сосредоточил свое внимание на военной стороне послания.

Однако в конце своего материала журналист постарался привлечь внимание к поведению Путина во время выступления: «Он часто прерывал свою речь, чтобы откашляться или сделать глоток воды из стакана на трибуне». Лун усматривает в этом признаки простуды у российского лидера, который почти никогда до этого не болел.

«Эс-Вэ-Тэ»

Предвыборные обещания и оружейное шоу в речи Путина

«С учетом грядущих президентских выборов речь Путина этого года становится своего рода предвыборной кампанией. Путин дает предвыборные обещания, сосредоточившись на теме благосостояния граждан».

«Мир быстро меняется, и Россия сегодня оказалась на перепутье, когда последствия каждого решения влияют на будущее, подобно расходящимся кругам на воде… В последние годы Россия желает играть все более важную роль на мировой сцене, в том числе вмешиваясь в войны в Сирии и на Украине. Но для самих россиян внешняя политика — не главное, для них важно происходящее у них дома», — уверен Карл Фрид Клеберг (Carl Fridh Kleberg).

«Ежегодная программная речь президента закреплена в российской Конституции и традиционно произносится в декабре, становясь своего рода способом оглянуться на прошедший год. Но в прошлом году речи не было — ее передвинули на сегодня, то есть на день всего за две с половиной недели до выборов президента в России. Российские власти подчеркивают, что президент сам выбирает, когда произносить речь. Но оппозиция критикует Путина за то, что он, по ее мнению, проводит скрытую избирательную кампанию и использует речь как подспорье перед выборами».

«Афтонбладет»

Путин хвастается ядерным оружием: новые ракеты невозможно перехватить

«Эту речь надо рассматривать как способ Путина консолидировать свою власть перед президентскими выборами 18 марта. Считается, что все семь оппозиционных кандидатов, соперничающих с нынешним президентом, наняты Кремлем, и все опросы показывают, что у них нет никаких шансов на победу. Путин хладнокровно рассчитывает на переизбрание — или путем подтасовки результатов, или просто-напросто в результате популярности у населения», — рассуждают Кристоффер Нильссон (Christoffer Nilsson) и Ниветте Давод (Nivette Dawod).

«Дагенс Нюхетер»

Новое «фантастическое» оружие России

«Никто и не сомневается, что вооруженные силы России обширны. Но русскую армию часто описывают как несовременную и неэффективную. Путин возражает: это больше не так», — заявляет Карл-Юхан Кулльвинг (Carl-Johan Kullving).

«Он приводит множество примеров суперсовременных вооружений, таких как лазерное оружие и новые скоростные подводные лодки. В своей речи он отмечает, что последняя ядерная доктрина США вызывает беспокойство, и подчеркивает, что Россия вкладывается в развитие ядерного оружия лишь в целях обороны. Путин упоминает наращивание вооружений со стороны НАТО и ракетные щиты США и добавляет, что это все бессмысленно в свете технических достижений России в области вооружений».

«Афтенпостен»

Путин представил новое оружие Судного дня

«Все началось как обычно: Путин сказал, что главные вызовы России находятся в пределах ее границ, и это низкие темпы экономического роста, бедность и серьезные демографические проблемы… Но через некоторое время речь зашла совершенно о другом. Остаток времени Путин потратил на хвастовство тем, как страна смогла бы уничтожить Запад своим новым ядерным оружием».

Пер Андерс Юхансен (Per Anders Johansen) анализирует:

«Сегодняшняя речь Путина — историческая во многих отношениях, пусть он и произнес уже 14 таких речей…

1. Впервые Путин произносит речь State of the Union в качестве одновременно президента и кандидата в президенты. За все 18 лет Путина у власти такого еще не бывало.

2. Путин предпочел выступить не в Кремле, где обычно произносятся обращения к Федеральному собранию, а в другом месте. Сегодняшнее путинское шоу разыгралось на фоне кремлевской стены в историческом здании Манежа.

3. Никогда еще Путин не посвящал столько времени разговорам о способности России повергнуть весь мир в ядерную войну».

«Тромсё»

Путин обещает больше демократии и меньше бедности

«Путин, который правит Россией вот уже почти 20 лет и которого обвиняют в том, что он развернул страну в направлении авторитаризма, заявил, что Россия должна укреплять свои демократические институты».

«Путин произнес свою речь перед парламентариями и высокопоставленными чиновниками в московском Манеже, выступление транслировалось на российском телевидении. Считается, что эта речь имеет большое значение, поскольку она произнесена всего за две с половиной недели до президентских выборов 18 марта, которые Путин практически гарантированно выиграет, несмотря на наличие семи соперников. По опросам, его поддерживают около 80% населения.

По словам Путина, 20 миллионов россиян живут за чертой бедности, и это намного меньше, чем в 2000 году, когда в эту категорию попадали 42 миллиона россиян с низкими доходами. Но, несмотря на то, что уровень бедности снизился, Путин по-прежнему считает его „неприемлемо" высоким».

«Берлингске»

Путин обещает развитие и уменьшение бедности

«Путин подчеркнул, что решающим для России будет обеспечить себе стабильный прирост населения в ближайшие десять лет. Также российский лидер сказал, что очень важно быть одной из ведущих держав в области технологического развития».

«Возрождение России как мировой державы при Путине имеет большое значение, но аналитики заранее предупреждали, что для Путина было рискованно слишком много внимания в своей речи уделять внешней политике».

«Хандельсблатт»

Путин угрожает миру новейшей ракетой с ядерной энергоустановкой

Ракета с ядерной энергоустановкой, которую сложно перехватить, и подводный беспилотный аппарат войдут в будущем в российский арсенал. Понятно, что Путин угрожает миру, делают вывод Андрэ Баллин и Юлия Ротенбергер.

«Речь идет о стратегических ракетных системах России, которые мы разработали в ответ на односторонний выход США из договора по противоракетной обороне, а также на де-факто установку таких систем на территории США и за их пределами», — сказал президент.

По словам Путина, новый боевой арсенал должен обеспечить «стабильную защиту» России.

«Фокус»

В преддверии президентских выборов Путин настраивает россиян на следующий срок президентства

Путин утверждает, что работа над новыми видами вооружений — не «блеф», и при этом Россия не нарушает никакие международные соглашения. По его словам, Россия никому не угрожает и не намерена наносить удар по какой-либо стране. Но затем Путин все-таки угрожает и говорит: если произойдет нападение на Россию с применением ядерного оружия, Россия «мгновенно» на него ответит.

Интересное высказывание для президента страны, которая становится все более авторитарной: «необходимо расширить пространство свободы во всех сферах». Относится ли это и к политической сфере, он не уточняет.

«Вельт»

Путин представил новое ядерное оружие против американской системы противоракетной обороны

Во время ежегодного обращения к нации президент России представил новые типы ракет вооруженных сил. Страна вынуждена действовать ввиду того, что США нарашивают военную мощь, заявил Путин. По его словам, речь идет о ракетах, какими не располагает ни одна другая страна. Их невозможно перехватить с помощью обычных средств.

За две недели до президентских выборов Путин также обещает населению ощутимое улучшение качества инфраструктуры и условий жизни. «Мы готовы к прорыву», — сказал президент.

Actualne.cz

Перед выборами Путин в Послании пообещал: мы отдадим деньги семьям и построим дороги

Чешский портал обращает внимание на то, что в своем Послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал к решительному прорыву для достижения долгосрочного роста и повышения качества жизни населения России. Главной опасностью президент назвал технологическое отставание страны, которое ведет к утечке мозгов и в конечном счете может привести к потере суверенитета.

Выступление Путина было выстроено на обещаниях, акцентирует внимание чешское интернет-издание: будут выделены средства молодыми семьям, увеличатся пенсии, будут расти объемы строительства жилья, улучшиться транспортная инфраструктура. Россия, по словам президента, должна быть открытой для мира и для новых идей.

Это послание сильно повлияет на предстоящие президентские выборы, в которых российский президент является фаворитом, считает издание и при этом обращает внимание, что оппозиция в стране критикует Путина за то, что он использовал ежегодное послание для предвыборной агитации, чего не могут позволить себе другие кандидаты. Дату послания перенесли ближе к выборам — в этом издание видит определенный умысел.

«Пуэн»

Путин призывает покончить с «черным снегом» и непригодной для питья водой

«Выступая в четверг с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин пообещал бороться с „черным снегом", непригодной для питья водой и смогом, от которого людям некуда укрыться. Поэтому правительство РФ решило ужесточить нормы для промышленных предприятий».

Статья обращает внимание на слова президента России о том, что в текущем году новые нормы коснутся 300 предприятий, которые выбрасывают в атмосферу слишком много вредных веществ, и что к 2021 году такие нормы будут касаться всех производств, которые представляют высокий риск для окружающей среды.

«Франс 24»

Путин обещает улучшить уровень жизни россиян

Французский телеканал отмечает, что Владимир Путин выступил перед российским парламентом за две недели до президентских выборов, фаворитом которых он является. Он пообещал повысить уровень жизни российского народа и вдвое снизить «неприемлемый» уровень бедности. Российский лидер подчеркнул необходимость улучшения благосостояния народа, чтобы не допустить отставания России, которое он рассматривает как «главного врага».

«Мы должны решить одну из ключевых задач следующего десятилетия: обеспечить уверенный и долгосрочный рост реальных доходов граждан и сократить в течение шести лет уровень бедности как минимум вдвое».

Путин отметил, что число людей, сталкивающихся с бедностью в стране, составляет сегодня почти 20 миллионов против 42 миллионов в 2000 году.

Путин также подчеркнул важность технологических достижений, чтобы его страна не оказалась на обочине «технологической революции».

«Либерасьон»

Накануне выборов Путин прославлял вооруженные силы России

Отмечается, что нынешнее выступление Путина дало представление о главных приоритетах его следующего президентского срока, в первую очередь в экономической и социальной областях. После обещаний принять меры по борьбе с раком, улучшить дорожную инфраструктуру и создать дополнительные места в яслях Путин почти час говорил о новейшем «непобедимом» российском оружии, демонстрируя на экране фотографии, инфографику и видео.

Сумбурно представляя новые типы крылатых ракет с «неограниченным радиусом действия», миниподлодки с ядерным двигателем или даже лазерное оружие, о котором слишком рано говорить подробно, президент осудил отношение Запада к России.

В статье подчеркивается, что слова Путина «никто не хотел нас слушать, никто не хотел с нами разговаривать. Слушайте же нас теперь!» вызвали шквал аплодисментов в зале.

«Валёр актюэль»

Путин смотрит в будущее России

Автор статьи Антуан Колонна выделил ту часть выступления Владимира Путина, где он говорит о необходимости противостоять внешним угрозам. Главная задача российского государства — защита русского народа и его процветание. Владимир Путин назвал решающим вопросом для российской экономики дальнейшее технологическое развитие страны, которое дает уникальную возможность добиться прогресса во всех области. По его словам, скорость технологических изменений в мире заставляет реагировать на это очень быстро. Нужно развиваться во всех областях, отставание — наш враг. «Если мы не сделаем этого, у нас не будет будущего».

«Хельсингин Саномат»

Выступление Путина завершилось неожиданной угрозой ядерным оружием: «ни у кого нет такого оружия, как у России»

«Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. Речь президента продлилась больше 40 минут и завершилась угрозой о новом российском ядерном оружии», — сообщает корреспондент в Москве Пекка Хакала (Pekka Hakala).

«Послание Федеральному Собранию — ежегодное выступление президента, в котором он должен рассказывать о состоянии страны. Однако в этот раз мероприятие выполняло роль предвыборного выступления Путина. До президентских выборов еще больше двух недель, и Путина точно переизберут еще раз».

«Политические противники заранее раскритиковали выступление Путина и назвали его „антиконституционной частью предвыборной кампании". Президент должен выступать с посланием Федеральному Собранию в декабре, но Кремль перенес сроки, чтобы приурочить послание к предвыборной кампании».

«Илта-Саномат»

Путин выступал перед парламентом, сморкаясь и кашляя: президент был простужен еще две недели назад

Анна Нуутинен (Anna Nuutinen) обратила внимание на то, что сегодня во время выступления президент «у Путина был севший голос, президент периодически кашлял и сморкался».

Путин и раньше кашлял и чихал, но Кремль заверил, что «у Путина железное здоровье».

«Илталехти»

Речь Путина: хвастался мощными системами вооружения, не забыл о регионах и бедных

«Путин осветил разные темы от развития технологий до уровня благосостояния населения. Он много говорил об уходе за детьми, важности участия молодежи в развитии современных технологий, улучшении жилищных условий, повышении уровня зарплат и развитии регионов».

«Путин подчеркнул, что России очень важно снизить уровень бедности в стране». «Тем не менее речь закончилась масштабной презентацией систем вооружений».

«Путин отдельно подчеркнул, что упомянутое им в послании Федеральному Собранию никак не связано с предстоящими президентскими выборами. Он тем не менее говорил и о развитии в стране в ближайшие шесть лет. В России президентский срок длится шесть лет», — пишет Нина Ярвенкюля (Nina J?rvenkyl?).

«Талоусэлямя»

Путин обещает снизить бедность вдвое: 20 миллионов россиян живут за чертой бедности

Саара Кохо (Saara Koho) передает, что Владимир Путин, проводящий предвыборную кампанию, обещает больше денег семьям и пенсионерам.

«Президент Путин обещает сократить уровень бедности в России в два раза в течение предстоящих шести лет».

«65-летний Путин хочет остаться на посту президента на четвертый срок. Ему прогнозируют победу на предстоящих выборах».

«Экономика России в последние годы находилась в упадке. Курс рубля значительно ослаб после экономического кризиса, последовавшего за оккупацией Крыма, и после введения экономических санкций. Стоимость нефти на мировом рынке тоже напрямую влияет на состояние экономики России».

https://inosmi.ru/overview/20180301/241603063.html