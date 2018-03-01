Затишье на Донбассе: в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации на фронте

За минувшие 24 часа в зоне проведения АТО на Донбассе наблюдается снижение активности со стороны пророссийских боевиков. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам проведения антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк.По его словам, за последние сутки вооруженные бандформирования пять раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ. Наиболее непростая ситуация зафиксирована на Луганском направлении, где оккупанты минометы различных калибров, минометы, крупнокалиберные пулеметы и зенитную установку.Также, в Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о том, что 28 февраля в зоне боевых действий не пострадал ни один боец ВСУ.