Али Реза Резазаде: встречи которые принесут успех Украине

Али Реза Резазаде - непубличная, но тем не менее значимая фигура в украинском политикуме. Он не любит тусоваться перед телевизионными камерами и раздавать многочисленные интервью гламурным изданиям. Но этот представитель аристократического иранского рода делает, возможно, сегодня для Украины больше, чем многие наши дипломаты вместе взятые. Али - верующий человек, он христианин. "Апостроф" предлагает читателям интервью с этой неординарной личностью.Более двадцати пяти лет назад иранец Али Реза Резазаде отправился в Германию учиться на врача. Но по дороге заехал к другу в Киев. "На неделю", - вспоминает Али. - Да так и остался".Он искренне любит Украину и верит в большое будущее свое второй Родины. "Украина будет самая успешная и счастливая страна! Многие говорили, что я ненормальный, что с ума сошел. Всем не устану повторять - Украина будет самой успешной и счастливой страной в Европе, это не за горами. Это сильная страна, сильный народ!", - эмоционально говорит Али.Благодаря своим связям, Али Реза Резазаде, как Первый Вице-Президент Национального Иранского Конгресса (NIC) (официальной иранской оппозиции, признанной Конгрессом Соединенных Штатов) часто привозит в Киев очень влиятельных политиков и бизнесменов со всего мира. А также помогает Украине наладить диалог с представителями нового руководства США.Не так давно Али Реза Резазаде принял участие в молитвенном завтраке с Президентом США Дональдом Трампом. Традиционно туда приглашаются выдающиеся ученые, политики, мировые знаменитости и представители религиозных организаций для того, чтобы вместе помолиться и пообщаться за завтраком.- Как известно, для участия в молитвенном завтраке с Президентом США требуется обязательное приглашение. В СМИ сообщалось, что в Украине есть несколько человек, которые имеют квоты на приглашения для своих коллег. Кто пригласил Вас туда лично? Есть ли у вас свои квоты?- Действительно, в открытом доступе пригласительных на завтрак никогда не бывает. Их могут вручить представители оргкомитета и уполномоченные от представителей обоих палат Конгресса. Вместе с тем, такие пригласительные можно получить через различные фонды или лоббистов.Хочу отметить, что на молитвенный завтрак с Президентом Трампом я был приглашен лично руководителем организационного комитета по проведению молитвенных завтраков Дагом Берли. Осенью 2017 года Даг был в Украине. Вместе с нашим гостем из США я принял участие в организации ряда встреч. То есть, никаких квот на приглашение у меня нет. Горжусь тем, что меня лично пригласил господин Берли.- Некоторые политологи утверждают, что молитвенный завтрак в Вашингтоне – это одна из самых крутых тусовок в мире. Кто может быть удостоен высокого приглашения? Сколько готовы политики платить за завтрак?- Молитвенный завтрак - это не просто крутая тусовка. В первую очередь это совместная молитва Господу Иисусу Христу за благополучие и мир, которые должны быть в этом мире. А уже потом это общение под одним куполом, обмен информацией. Можно в одном зале одновременно пообщаться с лидером иранской оппозиции, с представителями Папы Римского, с самыми влиятельными политиками США, скромным буддистским монахом из Индии, волонтерами из штата Юта, дипломатами и известными людьми из разных стран мира... Всех их будет объединять одно – вера в Бога.Есть четкая процедура и традиция, согласно которым проходит приглашение гостей. Традиционно туда приглашаются выдающиеся ученые, политики, мировые знаменитости и представители религиозных организаций.От нашей страны в этом году были приглашены несколько народных депутатов, некоторые политики, общественные деятели, представители отдельных силовых ведомств и несколько членов правительства.По стоимости завтрака. Есть официальный взнос, который каждый приглашенный оплачивает через кассу. Это 250 долларов за одного человека. За эти деньги накрывают стол. Традиционно, меню, которое подается за завтраком, скромное. Могу сказать, что в этот раз было всего одно основное блюдо. Был маффин с яйцом и сыром. Это такой омлет в маленькой тарелочке. Кроме этого подавали кофе, чай, круассаны, хлеб и фрукты.Ну, а если кто-то из приглашенных готов пожертвовать большую сумму, то это происходит как в церкви: никто никогда не узнает, какой взнос делает благодетель. Не было ни одного случая, когда приглашенных заставляли бы делать благотворительные взносы по какой-то шкале.- Некоторые считают вас американским лоббистом. Правда ли это? Кому вы помогаете?- Много раз говорил и, пользуясь возможностью, могу еще раз официально заявить: ни моя семья, ни мои родственники, ни я не занимаемся лоббизмом. "Лоббист" – это человек, который имеет право и лицензию, зарегистрированные в Министерстве Юстиции США. Эта деятельность определена Законом Соединенных Штатов. Все контракты официально оформляются и передаются в соответствующие органы. У нас нет никаких подобных лицензий.Но я, используя свои официальные и неофициальные возможности, действительно занимался, занимаюсь и буду заниматься содействием Украине в тех странах, где бываю. Я помогаю своим друзьям, потому что понимаю, что это сейчас для нашей Украины важно.Недавно услышал, что один завистник стал распускать обо мне разные небылицы. Например, о том, что я брал какие-то деньги у народного депутата Валерия Карпунцова за организацию нужных ему встреч. Злопыхатель вероятно не знал, что мы с Валерием близкие друзья, поэтому здорово нас развеселил.Но если говорить серьезно, действительно, сейчас есть силы, которые заинтересованы в дискредитации всех, кто имеет активную проукраинскую позицию. Особенно тех, кто за границей защищает интересы Украины. Получив информацию заранее о том, что готовится выброс компромата на меня и моих друзей, я сделал об этом официальное заявление. Не секрет, что соседнее государство в гибридной войне использует все последние технологии для того, чтобы опорочить настоящих патриотов Украины.Понимая, какая ответственность лежит на мне, заявляю, что я никогда не участвовал ни в каких аферах, не брал ни у кого денег, не собирал финансы для солдат АТО, но сам помогал насколько мог. Хочу поблагодарить тех, кто доверял и доверяет мне. Действительно, мы с 2010 года участвовали в создании Дипломатической Миссии (повторюсь: в 2010, а не в 2008, как вменяют мне некоторые проходимцы). Мы побывали во многих странах, встречались с известными политиками, даже президентами государств и делали всё для того, чтобы достойно нести знамя нашего государства. Я люблю Украину, живу здесь уже более 25 лет, всегда уважал законы и никогда не нарушал их.В последнее время среди некоторых "дельцов" стали распространятся слухи, что есть такое "право" у некоторых украинцев – давать или лишать права получения американской визы. Могу лишь сказать, что Соединенные Штаты – это государство с сильными демократическими традициями. Граждане США по закону могут ходатайствовать за открытие визы в США. Но лишение американской визы – это право соответствующих силовых структур, которые, конечно же, в Соединенных Штатах работают четко, в соответствии с законом, и бдительно следят за махинациями, которые проводят некоторые украинские политики.- По возвращению из Вашингтона вас попытались дискредитировать. Кто, почему и за что?- Все очень просто. Задайте себе вопрос: кому выгодно сейчас, когда идет война на востоке Украины, дискредитировать официальных лидеров иранской оппозиции, признанной Конгрессом США? Не секрет, что Иран сотрудничает с агрессором – правительством России. У нас, Иранской оппозиции, и у украинского народа - один враг. Получив информацию по своим "закрытым" каналам, я заранее обратился в соответствующие органы. Мы также получили письмо из США о том, что ближайшее время попытаются выбросить информацию, в которой будут присутствовать факты, не соответствующие действительности. В арсенале гибридной войны против нас — цистерны дурно пахнущей грязи, от которой враги хотят заставить отмываться. Не получится у них!Я официально являюсь Первым Вице-Президентом Национального Иранского Конгресса (NIC) официальной иранской оппозиции, признанной Конгрессом Соединенных Штатов.- Вы только что упомянули о Национальном Иранском Конгрессе. Можно подробней. Кто его возглавляет? Чем занимается Конгресс?- Иранскую оппозицию возглавляет Амир Аббас Фахравар, удивительной судьбы человек. Еще со студенчества он начал бороться за освобождение Ирана от навязанного Россией режима аятоллы Хомейни. Его многократно задерживали и бросали в тюрьму. Он чудом остался жив. Благодаря санкционированной правительством США спецоперации он был освобожден из тюрьмы. Амир написал книгу "Комраде Аэтела" ("Товарищ Аэтела"), в которой он, опираясь на неоспоримые доказательства, показывает, что в 78-79 годах революции народа не было – был переворот, который организовал КГБ СССР.Уже многие годы в США работает штаб иранской оппозиции. Мы неоднократно доносили до общественности и открыто говорили, что руководство Ирана финансирует терроризм и пытается создать ядерное оружие. Все мы объединены одной идеей, одним делом, можно сказать, делом нашей жизни. Мы любим Иран, мы любим наших сограждан, мы, иранцы, делаем все, чтобы ненавистный народу режим пал.Отмечу, что в конце декабря 2017 года в Иране начали происходить события, которые являются предвестниками действительно народной революции. Иранская оппозиция требует изменения Конституции, которая станет катализатором для воссоздания мощного Ирана.- Как известно, вы человек верующий. Христианин. В настоящее время в Украине пытаются разжечь конфликт между христианскими конфессиями. Как вы считает, что делать?- Я скажу, что в этой теме я не специалист, однако подчеркну: мы с супругой каждый день начинаем с молитвы. Когда есть возможность, я каждый день иду на Божью службу. Сейчас нам всем важно примириться.Бог прощает все грехи, кроме одного – хулы на Божественное. Некоторые одержимые люди пытаются на страданиях людей делать себе рекламу. Но политики уйдут, исчезнут, их все позабудут, а Церковь Божья будет всегда.Конечно, среди священников, как и среди обычных людей, есть те, кто дискредитирует это служение. С такими людьми нужно разбираться по закону – "кесарево кесарю, а Божие Богу".Разжигать межконфессиональные конфликты невыгодно Украине. Это выгодно, конечно, России. Это может привести к гражданской войне. Поэтому нужно это остановить.- Как-то вы выразились, что Украина не очень нужна ни Европе, ни США. Что изменилось за два года?- Это было очень эмоциональное заявление. Когда мы были в Польше два года назад, поляки говорили об очень большой миграции из Украины и о том, что всем дают статус беженца. Я сказал, что статус беженца получили только несколько человек. Статус беженца тогда они еще не давали. Просто мне было больно за украинский народ, что все о них говорят, но никто ничего не помогает.Конечно, хочу сказать, на сегодняшний день Америка, как партнер Украины, очень сильно поддерживает Украину на международной арене. И по военно-стратегическому сотрудничеству, по вопросам борьбы с коррупцией, и по многим-многим другим вопросам. Они делают все возможное, чтобы Украина могла противостоять агрессии России.