Американская Доктор Смерть взялась за украинцев всерьез

На днях губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль публично назвал некрасивым матерным словом и. о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун.

Сказать, что это стало сенсацией, было бы преувеличением. Во-первых, «революция достоинства» специфическим образом отформатировала представление о приличиях, признав приемлемой не то что обсценную лексику, но и натуральный мордобой даже в среде высших представителей истеблишмента.

Во-вторых, пан Москаль давно известен крайней речевой невоздержанностью. Ну и наконец, мадам Супрун имеет настолько очевидный негативный рейтинг во всех слоях общества, что рано или поздно он все равно получил бы адекватное вербальное воплощение. Проще говоря, министр снискала дружную ненависть и презрение как условных «кастрюль», так и условных «ватников», что и отразилось в присвоенных ей прозвищах — Доктор Смерть и Внучка Менгеле.

Геннадия Москаля разгневало лживое, по его словам, утверждение Супрун о том, что якобы полученная из Венгрии противокоревая сыворотка для Закарпатья является контрабандной, хотя на нее есть все таможенные документы. Пассионарного генерала можно понять: в области возникла вспышка кори, которую нужно срочно погасить, пока она не переросла в эпидемию. И вот и. о. министра, которую обвиняют в срыве закупок вакцин и сывороток, смеет еще набрасывать на вентилятор свои обвинения.

Москаля тут же осудили симпатизанты Супрун в парламенте — а это преимущественно глубоко проамериканская фракция «Самопомощь». К ним подключился ряд послушных тем же кураторам грантоедов. Поднялся страшный гвалт, а вице-премьер Зубко потребовал спецрасследования относительно Москаля, в изысканных словах выразив негодование у себя в фейсбуке: «Это первый и непростой кейс на соблюдение европейских принципов, заложенных в новых украинских законах, особенно где речь идет о государственном служащем».

Наконец, премьер-министр Гройсман гневно потребовал от Москаля извинений перед женщиной.

Но не на того напал. Геннадий Геннадиевич ответил в той же блестящей риторической манере, резонно указав своим критикам на то, что поймал мадам Супрун на лжи и сообщил об этом публично, обвинив попутно в халатности и манкировании прямыми обязанностями. При этом он ни разу, мол, не нарушил закон (ведь нет закона, регламентирующего лексику опровержения). Завершил свою филиппику генерал Москаль призывом «не только фильтровать базар, но и отвечать за базар», на этом ситуация зависла.

Наблюдатели увлеченно грызут попкорн, поскольку не могут отдать предпочтение ни одному, ни другому, а просто шепчут: «Сожрите друг друга!».

Москаль, «медведь, бурбон, монстр», вписал свое имя в историю Украины, например, тем фактом, что в 2001 году, будучи начальником Днепропетровской областной милиции и зачищая город для сиятельных гостей, Кучмы и Квасьневского, отловил и посадил на баржу несколько десятков бомжей. Часть из них в ходе переправы на другой берег задохнулись в трюме, многие погибли уже потом, в степи. Это жуткое преступление вскоре замяли, но память народная о нем жива. Впрочем, и сам Москаль вспоминает об этом без особого смущения.

Доктора Супрун не зря называют Внучкой Менгеле, причем еще непонятно, кто из них должен больше обижаться. Ибо вся ее деятельность на посту и. о. министра здравоохранения навевает подозрения, что она прислана кураторами довести-таки численность населения Украины до тех пяти-семи миллионов, о которых говорят сторонники теории заговора.

Кратко напомним, что за персонаж рулит реформируемым украинским здравоохранением, бестрепетно и без малейшей жалости препарируя почти мертвого пациента. Ульяна Супрун — видный деятель крайне-националистической украинской диаспоры в США. Данные о ее медицинском образовании крайне противоречивы и мутны: по одним сведениям, она врач-радиолог, по другим — вообще не имеет высшего медицинского образования, только начальное. Но все сходятся в том, что лечебного опыта у пани Супрун нет. Тщательные поиски в интернете ситуацию не проясняют, зато дают массу информации об общественной деятельности Ульяны, убежденной бандеровки.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун

На историческую родину Супрун с мужем въехали в 2013-м и сразу приняли активнейшее участие в безобразиях на Майдане. По ее рассказам, она там помогала раненым, но очевидцы указывают, что активистка как медик оказалось совершенно некомпетентной. Злые языки обвиняют Супрун в том, что, будучи волонтеркой и снабжая Майдан благотворительными лекарствами, она попутно решала бизнес-задачи и крайне плотно сотрудничала с наци из «Правого сектора»*.

Однако так приглянулась будущему президенту Порошенко, что он мгновенно дал ей и мужу гражданство Украины ввиду их особой ценности для страны. А еще через год Ульяна была назначена и. о. министра здравоохранения и взялась за дело так рьяно, что подтвердила самые худшие опасения граждан.

Были, в частности, немедленно прекращены закупки дешевых вакцин и сывороток в России, что едва не стало причиной ряда эпидемий особо опасных инфекций. Достаточно сказать, что родители укушенных бешеными животными детей были вынуждены срочно ехать в Россию и контрабандой привозить необходимый препарат. Такая же ситуация была и с ботулизмом. Нападки врачей, родителей и медицинских экспертов Ульяна выдержала с ледяным безразличием, поскольку была крайне занята внедрением утренней зарядки, которую объявила едва ли не панацеей от всех болезней. Вступив в должность, Супрун окружила себя стаей так называемых волонтеров, чьи услуги по агрессивному пиару всех ее идей щедро оплачивались. На фоне сокращения и даже прекращения финансирования ряда программ вроде обеспечения онкобольных и диабетиков бесплатными препаратами это выглядело совсем уж запредельным цинизмом.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время зарядки во Всемирный день здоровья в Киеве. 7 апреля 2017

Параллельно с внедрением зарядки и призывами к оптимизму как лучшему лекарству от рака Супрун колоссальное внимание уделяет вопросам… защиты украинского языка, борьбы с Россией, прославления гитлеровских коллаборационистов из УПА* и странным заявлениям об особенностях украинской истории в Вятрович-стайл.

Деятельность Супрун отмечена серией скандалов и конфликтов с известными врачами, в частности с директором Института сердца, кардиологом мирового масштаба Борисом Тодуровым, обвинившим ее в срыве закупок медицинских препаратов для института.

Первой большой и неотложной инициативой пани Супрун стало лоббирование закона о трансплантации, который предусматривает презумпцию согласия гражданин на забор его органов после смерти. Это вызвало самые кошмарные подозрения в организации торговли органами и экспорте их на Запад.

Вскоре публике был представлен приказ Супрун о том, что на украинцах будут тестировать зарубежные препараты от онкозаболеваний, шизофрении и ряда других тяжелых патологий — без получения разрешений от испытуемых. Здесь главное — получить согласие главврачей клиник.

Разумеется, к обоюдоприятной пользе, выраженной в привлекательных суммах.

Одной из идей фикс Супрун стало широкое использование волонтеров для оказания скорой помощи. По ее замыслу, на вызов должен приезжать не врач, а парамедик, а еще лучше — волонтер на самокате. Сегодня она носится с идеей привлечь к своей затее израильтян, которые будут разъезжать на скутерах и велосипедах и помогать пациентам.

Автомобиль скорой помощи в Киеве

Ну и конечно, главное, для чего, собственно, Супрун была имплантирована кураторами в недужное тело Неньки, — проведение радикальной реформы здравоохранения.

Осенью 2017-го был принят соответствующий закон, а с 1 января текущего года началось внедрение реформы. С одной стороны, пишут эксперты, без радикального переустройства украинского здравоохранения, погрязшего в нищете и коррупции, не обойтись. С другой — реформа, утверждают ее критики, перекладывает весь груз финансирования на плечи простых украинцев, и так резко обнищавших в постмайданные времена.

Летом прошлого года предполагаемые прейскуранты на ряд хирургических операций опубликовала депутат Ольга Богомолец, принципиальная противница реформы в принятой версии. Цены умопомрачительные — от десятков до сотен тысяч гривен. Закон предусматривает, что часть медицинских услуг будет оплачивать государство, а часть — граждане, но до сих неизвестно, кому полагаются льготы. Верховная рада по сей день не проголосовала закон об обязательном медицинском страховании, следовательно, бедные обойдутся без медицины.

Реформа не предполагает сколько-нибудь значительного повышения зарплаты врачей. Это означает, во-первых, сохранение традиций «карманных благодарностей», но уже дополнительно к внесенному в кассу. А во-вторых, массовый исход врачей и медсестер из страны продолжится. Сегодня их охотно принимают Польша и Прибалтика, да и в более богатых членах ЕС квалифицированным медработникам найдется место. На Украине в ряде даже крупных городских больниц часто некем подстраховать смену в хирургических отделениях — желающих работать за 100 долларов в месяц все меньше…

Участники акции протеста работников здравоохранения в Киеве

Ольга Богомолец настаивает — вся суть реформы заключается в том, чтобы перенаправить денежные потоки в одну монопольную контору, а речь идет о ста миллиардах гривен в год.

Интересно, что пани Ольга, такая же майдановка, как и более проворная и циничная Супрун, сегодня публично выражает крайнее недовольство тем, что реформа идет строго по американскому образцу. Богатым высокотехнологичное лечение, бедным — хоть ложись и помирай. «А ведь мы социальное государство, у нас так в Конституции написано. Я не хочу, чтобы как в США!» — драматически восклицает Богомолец, внезапно осознавшая, по чьим указаниям меняется сегодня Украина.

В ужасе от происходящего — многие медики, горячо поддержавшие Майдан. Скажем, известный психиатр Семен Глузман, советский диссидент, а потом борец за незалежную Украину, разразился уже серией горестных текстов о том, в какую пропасть загоняет страну Супрун, которая, разумеется, лишь инструмент в руках продюсеров процесса. Глузман считает, что на Порошенко сильно давят представители Республиканской партии США, требующие во что бы то ни стало оставить на посту Доктора Смерть «и ее дикарскую и наглую команду «молодых реформаторов».

Впрочем, Порошенко в таком восторге от всего американского, что и давить на него особенно не нужно.

P.S. Побывавший на днях на Украине глава представительства Евросоюза в Киеве Хюг Мингарелли объявил: на Украине полным ходом идут реформы, «а те, кто их не видит, либо идиоты, либо ограниченные». Что ж, выбор небольшой и не то чтобы лестный…

Нюра Н. Берг

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.