Апелляционный суд оставил Павленского под стражей

Апелляционный суд Парижа оставил в силе решение о продлении ареста художника-акциониста Петра Павленского. Об этом сообщает RFI.

Заседание проходило в открытом режиме по требованию защиты. При этом прокурор выступила против проведения заседания при открытых дверях. Павленский объявил 9 февраля голодовку и держал ее 13 дней в связи с решением суда о проведении заседаний в закрытом режиме.

Суд аргументировал свое решение тем, что у него отсутствуют гарантии того, что Павленский будет являться по требованию следователей на допросы, а также возможностью рецидива со стороны обвиняемого. Сам Павленский сказал, что для него не имеет значения, выпустят его на свободу или оставят под стражей.

«Самое главное — это то, что теперь открыты двери. Процесс стал открытым. Как сказал Петр, мы победили. Остается он в заключении или нет — это уже не так важно. Потому что важным было сделать правосудие прозрачным и открытым для всех. Это то, что произошло сегодня», — прокомментировала решение суда сторонница обвиняемого Оксана Шалыгина.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест Павленскому.

Фото: RFI