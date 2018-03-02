Близкие Тори Спеллинг вызвали полицию: неадекватное поведение актрисы стало проблемой семьи

Тори Спеллинг

Утром в четверг, 1 марта, офицеры полиции Лос-Анджелеса приехали в дом 44-летней Тори Спеллинг после того, как кто-то из ее близких набрал номер участка и сообщил о неадекватном поведении актрисы.

Как пишет TMZ, Спеллинг была очень агрессивной, в ее руках не было оружия, но состояние Тори вызвало беспокойство у кого-то из ее домашних, что и стало причиной звонка в полицию. Днем ранее в службу спасения звонила сама актриса, которой показалось, что неизвестный человек ворвался в ее дом. Впоследствии оказалось, что за злоумышленника она приняла своего мужа, 51-летнего Дина МакДермотта.

Тори Спеллинг

Полиция продолжает разбираться в инциденте, причиной которого мог стать нервный срыв или другие проблемы со здоровьем у Тори, сообщает TMZ.

Напомним, Спеллинг и МакДермотт живут в браке 12 лет и воспитывают пятерых детей, младшему из которых сегодня исполнился год.

Тори Спеллинг и Дин МакДермотт с детьми