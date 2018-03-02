Боевики готовят учения у линии разграничения в зоне АТО

Украинская разведка сообщает, что командование российских оккупационных войск продолжает проведение провокаций с последующим обвинением украинской стороны в срыве Минских договоренностей и обстрелах гражданского населения.

В ГУР МОУ отметили: «С целью недопущения разведения сил и провоцирование украинских военнослужащих подразделений Объединенных сил к применению оружия, оккупационным командованием ВС РФ готовится проведение учений в непосредственной близости от линии соприкосновения. Во время учений планируется проведение стрельб из вооружения танков и БМП, а также занятия по вождению боевых машин в условиях, максимально приближенных к боевым».