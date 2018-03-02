День 2 марта в истории

10 лет назад (2008) в России был проведен единый день голосования.

Его особенностью стало то, что он проходил одновременно с выборами Президента РФ.

На пост главы государства претендовали четыре кандидата: лидер Демократической партии России Андрей Богданов; председатель ЛДПР Владимир Жириновский; председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и первый заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Медведев. В голосовании приняли участие 74 миллионов 746 тысяч 649 избирателей (69,81%). На выборах победил Дмитрий Медведев, за которого отдали свои голоса свыше 52 миллионов человек (70,28%).

Также 2 марта состоялись 849 выборов разного уровня, в том числе были избраны депутаты 8 региональных парламентов, главы 11 административных центров и 190 муниципальных образований.

24 года назад (1994) был учреждён орден «За заслуги перед Отечеством».

Это вторая по значимости после ордена святого апостола Андрея Первозванного государственная награда России.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, которые связаны с развитием российской государственности, достижениями в труде, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в дело защиты Отечества. Орден имеет четыре степени, высшая из которых — первая.

Автор дизайна награды — художник Евгений Ухналёв.

За время существования ордена им были награждены около 4 тысяч человек, из них 38 являются полными кавалерами ордена «За заслуги перед Отечеством».

80 лет назад (1938) в Москве начался судебный процесс по делу «антисоветского правотроцкистского блока».

Дело слушалось в Военной коллегии Верховного Суда СССР. Его фигурантами были 21 человек, среди них бывшие председатель Совета народных комиссаров СССР Алексей Рыков, нарком внутренних дел СССР Генрих Ягода и член Политбюро ЦК ВКП (б) Николай Бухарин. Они обвинялись в «измене родине, шпионаже, диверсии, терроре, вредительстве, подрыве военной мощи СССР, провокации военного нападения иностранных государств на СССР», а также в убийстве государственных деятелей Сергея Кирова, Вячеслава Менжинского, Валериана Куйбышева; писателя Максима Горького и его сына Максима Пешкова, в покушение на Владимира Ленина в 1918 году и подготовке покушений на Иосифа Сталина и Николая Ежова.

13 марта 1938 года суд приговорил 18 подсудимых к расстрелу, а троих (Христиана Раковского, Дмитрия Плетнёва и Сергея Бессонова) — к длительным срокам тюремного заключения.

187 лет назад (1831) в Москве в церкви Большого Вознесения на Малой Никитской состоялось венчание Александра Пушкина и Натальи Гончаровой.

Уже с утра у дверей церкви дежурила полиция: ведь здесь проходило событие, о котором много говорили в Москве и Петербурге. Законным браком сочетались первый поэт России Александр Пушкин с первой красавицей Петербурга Натальей Гончаровой.

Само венчание было омрачено рядом плохих примет. С аналоя, который задел жених, упал крест, ветром задуло венчальные свечи, а в завершение всего — когда новобрачные менялись кольцами — одно из них упало на пол.

В Париже пройдет 43-я церемония вручения национальной кинопремии «Сезар».

Идея премии принадлежит продюсеру и первому президенту Французской академией кинематографических искусств и техники Жоржу Кравенну. Она была названа в честь известного французского скульптора Сезара Бальдаччини. Первое вручение премии, которая создана как европейский аналог «Оскара» состоялось 3 апреля 1976 года.

В этом году на получение «Сезара» в номинации «Лучший зарубежный фильм» выдвинут фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

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