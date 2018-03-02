Дженнифер Энистон нашла способ убежать от одиночества

В прошлом месяце Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о своем расставании, рассказав об этом в СМИ. Инсайдеры поговаривали, что супруги не смогли пройти испытание расстоянием и поэтому разошлись. Теперь у каждого из них свой путь. Дженнифер, например, стала больше времени проводить с друзьями. Голливудская актриса даже думает устроить небольшой девичник на островах, об этом сообщили журналисты The Sun, ссылаясь на свой источник."Джен любит пляжный отдых и не находит ничего более расслабляющего, чем лежание у бассейна. Обычно она ездила в Мексику, однако сейчас не рассматривает это направление – оно напоминает ей о Джастине. Говорят, что она вместе с десятью подружками собирается уехать на Гавайи", - пишет британский таблоид.Джен любит пляжный отдых и не находит ничего более расслабляющего, чем лежание у бассейна. Обычно она ездила в Мексику, однако сейчас не рассматривает это направление – оно напоминает ей о Джастине. Говорят, что она вместе с десятью подружками собирается уехать на Гавайи.