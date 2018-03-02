ЕС не сможет оперативно увеличить реверсные поставки Украине

Евросоюз беспокоит вопрос транзита российского газа в европейские страны из-за разногласий «Газпрома» и «Нафтогаза». Об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

В тексте распространенного заявления говорится, что, по мнению ЕК, современная ситуация вызывает беспокойство не только из-за прямых поставок на Украину, но и в связи с транзитом газа в Евросоюз. В связи с этим ЕК призывает заинтересованные стороны и министров энергетики России и Украины безотлагательно найти решения в соответствии с решениями Стокгольмского арбитража.

По словам Шефчовича, ЕК готова возглавить трехсторонние переговоры, которые уже доказали эффективность в тех ситуациях, когда имеются разногласия». Он отметил, что с данной целью намерен связаться по телефону с министрами энергетики России и Украины, чтобы узнать их оценку ситуации и согласовать необходимые дальнейшие действия.

«Увеличение реверсного потока газа из стран Евросоюза в кратчайшие сроки представляется сложным из-за погодных условий и технических трудностей», — говорится в заявлении Шевовича.