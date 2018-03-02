Еврокомиссия подсчитала, сколько миллиардов помощи ЕС упустила Украина

Украина оказалась не в состоянии освоить тот объем средств, который готов был выделить ей Евросоюз в качестве помощи.

Об этом в четверг заявила Катерина Матернова – заместитель главы Главного директората Европейской комиссии по вопросам расширения и соседства. Ее слова приводит издание «Европейская правда».

«Значительное число проектов, на которые были выделены средства ЕС, так и не были реализованы в Украине», - заявила Матернова, в частности.

При этом она отметила, что в течение последних лет Украина не смогла получить от западных доноров пять миллиардов, которые ей готовы были предоставить. При этом Матернова не отметила о какой валюте идет речь, но в «Европейской правде» полагают, что речь идет о пяти миллиардах евро.

Также представитель Еврокомиссии уточнила, что с аналогичными проблемами в ходе сотрудничества с ЕС сталкиваются Молдавия, Грузия, а также Сомали и другие страны Африки.

Напомним: ранее в ЕС сообщили о том, что отзывают неизрасходованную Украиной часть транша, выделенного на реформу пограничных пропускных пунктов.