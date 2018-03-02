ФСБ подтвердила обмен пограничниками с Украиной

Федеральная служба безопасности России подтвердила передачу Киеву украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака и возврат российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

«Сегодня в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области состоялась передача украинским представителям офицеров Государственной пограничной службы Украины Дзюбака И. и Марцонь Б., задержанных в октябре 2017 года за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию.

В свою очередь украинская сторона вернула российских пограничников Кузнецова В. и Кулуба А., содержавшихся в СИЗО города Херсон с июня 2017 года, которые в ходе выполнения служебного задания на территории Республики Крым потеряли ориентировку на местности и непреднамеренно пересекли российско-украинскую границу», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее о передаче двух украинских пограничников сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил RT, что в Кремле удовлетворены завершением обмена. Он также поблагодарил за содействие представителя Киева в гуманитарной группе по Донбассу Виктора Медведчука.

«Мы рады, что наши российские пограничники вернулись домой», — добавил Песков.