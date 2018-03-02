«Газпром» намерен расторгнуть газовые контракты с Украиной

Российский «Газпром» намерен немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов НАК «Нафтогаз» на поставку и транзит газа.

Глава правления российской компании Алексей Миллер заявил, что Стокгольмский арбитраж, «руководствуясь двойными стандартами», принял «ассиметричное» решение в споре «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит газа с НАК.

По его словам, решение, которое арбитры аргументировали резким ухудшением состояния украинской экономики, существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам.

Миллер добавил: «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины».

По словам Миллера, продолжение действия контрактов для «Газпрома» — экономически нецелесообразно и невыгодно.