Геологи рассказали, где произойдет следующий переворот полюсов Земли

Геологи изучили колебания в силе магнитного поля Земли за последние две тысячи лет и пришли к выводу, что следующий переворот ее полюсов произойдет в особой "магической точке" на территории Южной Африки, говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters."Теперь мы знаем, что эта точка вела себя необычно минимум несколько раз до начала текущего ослабления поля, и что это часть более длительных колебаний полюсов Земли", — заявил Джон Тардуно (John Tarduno) из университета Рочестера (США).По его словам, пока неизвестно, приведет ли процесс к полному перевороту.Два года назад Тардуно и его коллеги совершили открытие – они обнаружили магнитную аномалию на территории ЮАР у берегов реки Лимпопо, где сила поля резко падала и снижалась до критически низких значений в XIII-XVI веках. Это указало на то, что перевороты полюсов Земли происходят не случайным образом, а в особых точках с аномальными свойствами.Это заставило команду Тардуно проверить, менялась ли сила магнитного поля в этой точке и в другие периоды — во времена античности, средних веков и последних двух столетий. Для этого геологи воспользовались той же методикой, которая помогла им совершить первое открытие.Тогда они обратили внимание на то, что ритуалы, которые племена бушменов традиционно используют для очистки своих поселений от "злых духов" и насекомых, имеют один побочный эффект, связанный не с религией, а наукой.