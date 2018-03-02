Глава ОКР назвал препятствие восстановлению РУСАДА в правах

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что российская сторона не намерена признавать доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) (так называемый доклад Макларена), в котором сообщалось о якобы существовавшей в России государственной системы допинга, сообщает ТАСС.

Поскольку требование признать положения доклада Макларена является одним из условий восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на данном этапе решение этого вопроса невозможно.

Жуков уточнил: «Дорожная карта по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) практически выполнена, за исключением двух пунктов. Первый из них — признание выводов доклада Макларена, что произойти не может, потому что там утверждается, что в России существовала поддерживаемая государством система применения допинга, а это не так. Доклад комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Сэмюэля Шмидта прямо говорит, что такой системы не существовало. Поэтому у нас есть противоречие, которое в рамках переговоров с WADA должно быть устранено, WADA настаивает на признании того, чего не было».

Кроме того, для восстановления РУСАДА в правах WADA требует обеспечить ему доступ к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории. Однако эти пробы являются вещественными доказательствами по делу экс-директора лаборатории Григория Родченкова, который скрывается за границей.

Напомним, из-за доклада Макларена, а также показаний Родченкова Международный олимпийский комитет дисквалифицировал ОКР, из-за этого значительная часть олимпийской сборной России не была допущена к участию в Олимпиаде-2018. Отдельным «чистым» спортсменам разрешили выступить в статусе OAR (олимпийские атлеты из России) без использования национальной символики, в том числе флага и гимна. Спустя три дня после закрытия ОИ-2018 МОК полностью восстановил ОКР в правах.