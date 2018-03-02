Глава Volvo раскрыл прототип нового седана S60

Главный исполнительный директор Volvo Хакан Самуэльсон опубликовал в своем твиттере фотографию закамуфлированного прототипа седана S60 следующего поколения. Машина проходит зимние испытания на Лофотенских островах в Норвегии. Ее производство начнется в этом году на заводе марки в Южной Каролине.Новый Volvo S60, так же как и недавно представленный V60, будет построен на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture). Помимо платформы, седан разделит с универсалом и силовые агрегаты: бензиновые и дизельные «четверки», а также гибридные установки мощностью 340 и 390 лошадиных сил.Универсал Volvo V60 нового поколения представили в конце февраля на специальном мероприятии в Стокгольме. В список оснащения модели вошла система предотвращения столкновений City Safety, которая способная определять пешеходов и крупных животных. Также она имеет функцию автоматического торможения для минимизации последствий от встречных столкновений.Для V60 доступна система полуавтономного управления Pilot Assist, отвечающая за маневрирование, разгон и торможение на скоростях до 130 километров в час, и сервис подписки Care by Volvo. С помощью него можно не платить за машину всю сумму целиком, а ежемесячно вносить абонентскую плату. В фиксированную сумму включен взнос за автомобиль, страховка и услуги по его обслуживанию (мойка, заправка или чистка салона).