«Гонку вооружений начала не Россия» — Пушков прокомментировал истерику в США

Алексей Пушков прокомментировал истерики, начавшиеся в США, после того как Владимир Путин выступил 1 марта с ежегодным Посланием Федеральному совету.

Председатель Комиссии Совета Федерации Алексей Пушков в микроблоге в Twittere заявил о том, что начавшаяся «гонка вооружений» наступает вовсе не по инициативе России и обвинениям не должно быть места.

Ее открыли США, когда решили строить базы ПРО у российских границ, а затем объявили о создании новых типов ядерного оружия — акцентировал Пушков.

В США - предсказуемые всплески истерики. Однако "новую гонку вооружений" начала не Россия. Ее открыли США, когда решили строить базы ПРО у российских границ, а затем объявили о создании новых типов ядерного оружия. Теперь им не нравится наш ответ. Но обвинения не по адресу.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 марта 2018 г.

1 марта 2018 года глава государства выступил перед парламентариями, подведя итоги работы за год во внутренней и внешней политики и рассказал о задачах как на ближайший год, так и на 10-летие. Путин отметил оружейное развитие нашей страны, в том числе ядерное. Презентовал новые разработки, сильнейшие в мире.