Истребители Су-57 испытаны в Сирии. Подробности от Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил сообщения о том, что новейшие истребители Су-57 побывали в Сирии. По его словам, они находились в стране всего два дня, за которые успешно выполнили программу испытаний. При этом министр заявил, что подлинность попавших в СМИ фотографий самолётов вызывает сомнения, так как на земле машины постоянно находились в укрытии. Комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, Шойгу отметил, что в арсенале страны есть самые современные разработки, которые помогут избежать навязываемой НАТО гонки вооружений.

Российские истребители пятого поколения Су-57 находились в Сирии в течение двух дней, где проходили программу испытаний. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопрос журналистов о перебазировании четырёх машин в САР. При этом он подчеркнул, что в Сирии было только два Су-57, а не четыре, как говорилось в сообщениях СМИ ранее.

«Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Было два самолёта», — рассказал Шойгу.

По его словам, истребители сопровождались самолётами-лабораториями и самолётами, которые отслеживали все параметры работы оружия.

«Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолёты вернулись домой ещё неделю назад», — добавил министр.

Сомнительные фотографии

Не оставил без внимания Шойгу и фотографии, распространившиеся в СМИ, на которых, как утверждает израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI), якобы запечатлены Су-57. Именно ему принадлежат эти снимки.

«Что касается различных фотографий со спутников, могу сказать, что уже не 1995 год: такие самолёты никогда вместе не стоят. Не знаю, откуда фотографии,которые были опубликованы, потому что все самолёты были в укрытиях всё это время», — заявил министр обороны.

Он также выразил надежду, что в нынешнем году будет завершён полный цикл испытаний машин и это станет «ещё одним сюрпризом для наших коллег».

Уникальная машина

Эксперты отмечают, что особенность Су-57 заключается в сочетании функций ударного самолёта и истребителя. На него можно устанавливать авиационную пушку 9-А1-4071К, ракеты класса «воздух — воздух» различной дальности, а также ракеты класса «воздух — поверхность» и корректируемые авиационные бомбы КАБ-500С.

«Су-57 как комплекс пятого поколения может обеспечить маршевый сверхзвуковой полёт без форсажа штатного двигателя самолёта. Конфигурация планера Су-57 такова, что он имеет меньшую эффективную площадь рассеяния (ЭПР), чем самолёты предыдущих поколений», — пояснил RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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Показатели заметности самолёта Су-57 для радаров российские и зарубежные специалисты оценивают в диапазоне от 0,1 кв. м до 0,4 кв. м. Для сравнения: ЭПР Су-27 — более 10 кв. м.

У истребителя также есть электронный второй пилот — бортовой компьютер, который может взять на себя часть функций по управлению самолётом и ведению боя. Таким образом, боевая радиолокационная станция с активной фазированной антенной решёткой позволяет одновременно распознать до 60 целей и навести оружие сразу на 16 мишеней.

Примечательно, что Су-57 должны будут поступить на вооружение России уже в 2019 году, как только завершатся опытно-конструкторские работы.

«В этом году мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью — двенадцать самолётов», — говорил в начале февраля замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

Опытные машины собирает «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина» (КнААЗ). Впервые самолёт с новой силовой установкой оторвался от земли 5 декабря 2017 года. До этого машины летали на двигателях самолётов четвёртого поколения АЛ-41Ф1 («изделие 117»).

Пятикратный отрыв

Помимо этого, глава военного ведомства поблагодарил президента Владимира Путина «за высокую оценку работы Министерства обороны и офицеров», подтвердив, что в арсенале России сегодня — самое современное оружие. По его словам, ему не сможет противостоять даже система ПРО, которую сейчас разворачивают страны НАТО.

«В России создано самое современное и опережающее на многие годы, а в отдельных местах — на десятилетия, самое современное оружие. Оружие, которое способно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. То, что сегодня создаётся в Польше и Румынии, создаётся на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, — этот «зонтик» противоракетной обороны, получается, дырявый. И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот «зонтик» им приобретать», — заметил Сергей Шойгу.

В то же время главной стратегической задачей имеющегося потенциала министр назвал обеспечение суверенитета России. Он также подчеркнул, что теперь страны НАТО не смогут втянуть РФ в гонку вооружений, которую постоянно пытаются навязать.

«Хочу подчеркнуть, что все разработки перспективных систем оружия были реализованы в рамках выделенных лимитов бюджетных средств. Причём эти затраты, как на разработку, так и на реализацию данных проектов, были на порядки меньше, чем тратят наши заокеанские коллеги. Здесь уместно процитировать Владимира Семёновича Высоцкого: «А наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперёд», — резюмировал глава МО.

https://russian.rt.com/russia/article/487902-rossiya-minoborony-su-57