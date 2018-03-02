Из-за нехватки газа для отопления на Украине закрыли школы и вузы

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик, выступая в Верховной Раде, рекомендовал школам и вузам закрыться из-за нехватки газа для отопления. Как сообщает «Прайм», министерство энергетики и угольной промышленности до 6 марта ввело временные ограничения на потребление газа.

«План действий, начиная с сегодняшнего дня, предусматривает <…> перевод генерирующих компаний с газа на мазут, это даст нам возможность сэкономить порядка 15–20 млн куб. м газа в сутки. Мы обратились к производственным объектам, чтобы они пересмотрели план действий производства с условием экономии газовых ресурсов»,— сообщил Насалик.

Министр сообщил, что после 6 марта школам и вузам придется пересмотреть температурный режим, чтобы не потреблять слишком много топлива.

Напомним, с 1 марта «Газпром» прекратил поставки газа для НАК «Нафтогаз Украины». Заместитель председатель правления компании «Газпром» Александр Медведев пояснил, что причиной стало отсутствие дополнительного соглашения к действующем контракту.

В тот же день Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с «Газпрома» 4,6 млрд долларов с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».