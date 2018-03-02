Климкин объяснил, почему назвал Газпром «наперсточниками»

Министр иностранных дел Павел Климкин в эфире канала NewsOne заявил, что назвал представителей «Газпрома» «наперсточниками», так как они занимаются манипуляциями.

По его словам, Украина предложила ЕС прислать наблюдателей, чтобы они могли убедиться в показателях давления.

Мы также сказали Еврокомисии давайте создадим трехсторонний формат Украина, Европейская комиссия и Россия, пусть отправляют туда людей и оправдываются, пусть говорят, что они делают. У них этого не выйдет, так как это банальная манипуляция. Меня спрашивают, почему ты в Твиттере назвал их «наперсточниками», они же даже не мошенники, они так делают, смотрят на что-то и пытаются что-то сделать», — сказал Климкин.

Ранее Климкин заявил, что «Газпром» толкает Украину к отбору транзитного газа, но она так не поступит.

Фото: UA.news