Климкин предложил Польше запретить Пилсудского и Армию Крайову

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о готовности Украины признать преступления против поляков, но настоял, что Польша должна сделать аналогичный шаг.Об этом министр написал в статье для издания "Збруч".Климкин подчеркнул, что осуждает все преступления, совершенные в ходе украинско-польских конфликтов во время Второй мировой войны и после нее - и те, которые направлены против украинцев, и те, что против поляков. Но сегодня польская сторона пытается поставить знак равенства между национально-освободительной борьбой украинцев и преступлениях против гражданского польского населения, подчеркнул министр."В принципе таким образом можно дискредитировать любое освободительное движение. Но и для таких ситуаций цивилизованная Европа давно нашла ответ: каждое преступление индивидуальное и имеет своих исполнителей, они должны нести за него ответственность", - написал министр.По мнению Климкина, приписывание преступления всей нации или всему освободительному движению является недопустимой пропагандистской манипуляцией.