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Комбриг 93-й ОМБр ВСУ методично уничтожает Докучаевск: сводка о военной ситуации в ДНР (ИНФОГРАФИКА)


Добавлено: 02 мар 2018 в 16:14, Категория: Новости на сегодня
Комбриг 93-й ОМБр ВСУ методично уничтожает Докучаевск: сводка о военной ситуации в ДНР (ИНФОГРАФИКА)

За прошедшие сутки противник продолжил нарушать режим прекращения огня, отмечено незначительное снижение огневой активности со стороны украинских оккупантов. На Донецком направлении по районам населенных пунктов Докучаевск и Петровское противник выпустил 8 мин калибром 82 мм, также обстрелы велись из различных видов гранатометов и стрелкового оружия.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны украинских оккупантов.

Всего за прошедшую неделю противник 65 раз нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории Республики 38 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 252 мины калибром 120 и 82 мм.

Огневому воздействию со стороны ВСУ подвергались районы 25-ти населённых пунктов Республики.

В результате обстрелов со стороны украинских оккупантов разрушены и повреждены 24 домостроения в н. п. Горловка, Зайцево, Докучаевск и Петровском районе г. Донецка.

За прошедшую неделю, к сожалению, не обошлось без жертв.

Два защитника Республики погибли, ранение получила мирная жительница.

Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения.

В частности, нашей разведкой зафиксировано:
152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б» — 9 единиц;
122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» — 10 единиц;
100-мм противотанковая пушка «Рапира» — 1 единица;
зенитно-ракетный комплекс «Оса» — 4 единицы;
135-мм противотанковый управляемый ракетный комплекс «Конкурс», установленный на БРДМ-2 — 1 единица;
танки Т-64 — 4 единицы.

Украинское оккупационное военное командование, в соответствии с принятым законом «О реинтеграции Донбасса», приступило к реорганизации штаба «АТО» в объединенный оперативный штаб операции объединенных сил.

Военная составляющая данного закона предусматривает передачу руководящей роли от службы безопасности к командованию вооруженных сил Украины, что повлечет за собой увеличение количества высоких должностей для военных в штабе.

Военно-политическим руководством Украины в настоящее время осуществляется подбор кандидатов на должность командующего объединенными силами и другие ключевые должности. В этой связи между командирами бригад ВСУ развернулась ожесточенная конкурентная борьба за «теплые места».

Уже ни для кого не секрет, что украинские «полководцы» рвутся в зону вооруженного конфликта, так как налаженный процесс хищения ГСМ, незаконного оборота оружия и наркотиков через так называемых «волонтеров» в другие области Украины стал для многих из них основным источником дохода. Чем выше должность, тем больше прибыль от войны.

Накануне приезда в зону так называемой АТО президента Украины некоторые командиры бригад решили напомнить о себе, в надежде, что их заметят. Так, на прошедшей неделе особо отличились командиры 54-й отдельной механизированной бригады Майстренко и 93-й отдельной механизированной бригады Клочков.

Эти военные преступники сосредоточили основные усилия на показе решительности и отваги, при этом уничтожая гражданские объекты, по заветам своего хозяина Порошенко.

Майстренко спланировал и осуществил преступные действия в отношении мирных жителей поселка Зайцево, разрушая их жилища.

Клочков же пошел дальше. Этот военный преступник уже на протяжении нескольких недель держит в страхе жителей города Докучаевска, осуществляя обстрелы гражданских объектов из всех видов вооружения.

Сначала он приказал открыть огонь по детям в школе и интернате. В последние дни, помимо привычного для него уничтожения жилых домов, он отметился циничным убийством медиков, эвакуировавших раненого.

При этом сам же Клочков обязался не открывать огонь до окончания эвакуационных мероприятий, заманив тем самым погибших в ловушку.

Сразу же после этого убийства Клочков организовал очередное преступление, уничтожил гражданский автомобиль, осуществлявший подвоз хлеба в районы Докучаевска, более всего страдающие от огня украинских оккупантов.

По итогам этих «состязаний» между украинскими командирами по уничтожению населения Донбасса, Клочков вырвался в уверенные лидеры и определенно может рассчитывать на благодарность своего хозяина Порошенко и высокую воинскую должность.

Все эти военные преступления активно прикрывают украинские пропагандисты. Также усиленно привлекаются подконтрольные власти блогеры и волонтеры.

Так, путем нехитрых манипуляций, украинская «пропагандистская машина» пытается превратить санитарный автомобиль в БМП-2, которая якобы вела разведку, а хлебовозка преподносится как автомобиль, с помощью которого якобы осуществлялся подвоз боеприпасов.

Одновременно противник продолжает наращивать группировку войск и проводить подготовительные мероприятия для развязывания крупномасштабных боевых действий. Отмечается интенсивный подвоз боеприпасов и топлива ближе к линии боевого соприкосновения.

За прошедшую неделю украинские оккупанты «забивали» снарядами и ракетами импровизированные склады, организованные на территории пионерлагеря в районе н. п. Виноградное.

Вблизи н. п. Гранитное зафиксирована работа представителей штаба оперативно-тактической группировки «Донецк», проводивших рекогносцировку данного района в целях подготовки переправы через водную преграду.

Украинское оккупационное командование активизировало воздушную разведку на Горловском и Донецком направлениях.

Подготавливаются данные для стрельбы артиллерии с использованием разведсведений, полученных с беспилотных летательных аппаратов. Наиболее ценные сведения украинские генералы получают от вышестоящего штаба, а именно от американских «партнеров», ведущих разведку на Донбассе при помощи стратегического беспилотного летательного аппарата.

За прошедшую неделю беспилотник «Глобал Хок» трижды отмечался в воздушном пространстве Украины.

Подготовка Киева к войне не может не вызывать обеспокоенность. Однако хочу предупредить преступную украинскую власть. Мы осведомлены о всех ваших планах, а также готовы к любому развитию событий. Очередной разрабатываемый «блицкриг» обречен на сокрушительный провал, из которого украинское государство уже не выйдет.



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Добавлено: 02 мар 2018 в 16:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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