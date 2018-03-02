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Кому нужна доска объявлений?


Добавлено: 02 мар 2018 в 16:55, Категория: Статьи

Доска объявлений – замечательный маркетинговый инструмент. Она нужна обеим сторонам – и продавцу, и покупателю. Поток посетителей на такие сайты делится примерно поровну. Одни приходят сюда, чтобы найти недорого нужный товар, а другие хотят найти клиента на свои услуги или товары.

Ярким представителем индустрии в Казахстане является доска объявлений https://adi.kz/item/add. В Алматы о ней знают практически все и активно пользуются. Теперь давайте подробнее рассмотрим выгоды каждой из сторон.

Начнем с продавцов. Независимо от того, будь это компания или частное лицо, все они заинтересованы в увеличении продаж. Для достижения данной цели нужно использовать все доступные способы, и доска объявлений – замечательная возможность найти дополнительных клиентов для своего бизнеса. Ну или продать старую ненужную вещь, если речь идет о частном лице.

Покупатели тоже имеют свои преимущества. На досках объявлений часто можно найти эксклюзивные товары, которые не продаются в интернет-магазинах. Да и вообще их трудно отыскать в любом другом месте. Не менее важна и цена, на подобных сервисах она часто ниже среднерыночной, что придает еще больше популярности доскам объявлений.

Как мы видим, существует множество причин разным категориям населения пользоваться доской объявлений. При этом каждый посетитель получает определенную выгоду, а потому данный маркетинговый инструмент можно назвать универсальным. Если вы ранее не пользовались такой отличной возможностью приобретать или продавать свои товары, то обязательно попробуйте и сразу же увидите положительные результаты. Возможно после этого, вы станете постоянным активным пользователем, каковыми являются уже тысячи других людей, которые осознали многочисленные выгоды и преимущества такого сервиса.



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Добавлено: 02 мар 2018 в 16:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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