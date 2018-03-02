Кремль пообещал асимметричный ответ США в вопросе вооружений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, а при попытках США навязать это ответит асимметрично, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в ходе оглашения послания к Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин рассказал о разработанных в России новейших видах вооружений, в том числе гиперзвуковом оружии, крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, боевых лазерах, ядерных подводных беспилотниках. Вслед за этим в интервью американскому телеканалу Владимир Путин возложил на США ответственность за начало новой гонки вооружений.

Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, заявил: «Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается. Путин еще в 2003-2005 годах отметил, что Россия не будет отвечать симметрично на планы США и на ведущуюся работу по развертыванию ПРО».

Представитель Кремля отметил, что говоря об асимметричном ответе, имеет в виду «разработку ударных систем, которые способны преодолевать любые системы ПРО и которые будут несоизмеримо дешевле в разработке и серийном производстве».

Песков также напомнил о приверженности России своим международным обязательствам: «Мы категорически отрицаем любые обвинения в том, что Россия нарушает хоть какие-то положения и статьи международного права о разоружениях и контролю над вооружениями».