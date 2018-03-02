Кулемин: победа над "Витязем" была нужна ХК "Торпедо" для настроения перед плей-офф

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар – РИА Новости, Сергей Литвак. Победа над подольским "Витязем" в матче КХЛ была нужна хоккеистам "Торпедо" для поднятия настроения перед стартом плей-офф, заявил РИА Новости нападающий нижегородцев Вячеслав Кулемин.

"Торпедо" в четверг дома в овертайме обыграло "Витязь" в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. На старте плей-офф нижегородцы встретятся с ярославским "Локомотивом".

"Выиграли – значит, все хорошо. Жалко, что в третьем периоде чуть-чуть не дотерпели. Было меньшинство, не повезло, шайба перепрыгнула пару клюшек и отскочила к игроку соперника. Все равно уже к плей-офф готовимся, отрабатываем свои задачи. Турнирного значения матч не имел, но победа, как всегда, была обязательной. В первую очередь для настроения перед стартом первого раунда", - заявил Кулемин.

"Мы еще с олимпийской паузы занимались над разными тактическими элементами и в двух заключительных играх старались их отработать. Моментов сегодня создали достаточно у ворот соперника, была агрессия, как того требовали тренеры. А вот с реализацией не все получилось, как надо. Но надо и вратарю соперника (Александру Самонову) отдать должное, он хорошо сыграл", - пояснил игрок.

Перед началом матча Кулемин получил от КХЛ памятную награду, как игрок, участвовавший во всех 10 сезонах лиги. "Это, конечно, некоторая формальность, но все равно приятно. 10 лет пролетело как один год. Свой первый матч до сих пор помню, хотя, кажется, что это было буквально вчера. Спасибо лиге, что так отмечают это", - добавил хоккеист.