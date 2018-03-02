Меркель и Трампа встревожил рассказ Путина о новом оружии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором российский лидер объявил о создании в стране новейших оружейных систем, приводит «Интерфакс» заявление представителя германского правительства Штеффена Зайберта.

В заявлении отмечается: «Канцлер Германии и президент США обеспокоены высказываниями российского президента Путина о разработках в области оружейных систем, которые окажут негативное влияние на усилия международного сообщества в области контроля над вооружениями».

Напомним, в ходе оглашения послания к Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин рассказал о разработанных в России новейших видах вооружений, в том числе гиперзвуковом оружии, крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, боевых лазерах, ядерных подводных беспилотниках. Вслед за этим в интервью американскому телеканалу Владимир Путин возложил на США ответственность за начало новой гонки вооружений.