МОЛНИЯ: «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом»

«Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил журналистам: «Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК „Нафтогаз Украины“. Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам».

«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для „Газпрома“ является экономически нецелесообразным и невыгодным», — сказал он.

«Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», — заявил он.

Как ранее сообщала «Русская Весна», «Газпром» получил и вернул предоплату «Нафтогаза» за март.

«Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК „Нафтогаз Украины“ на поставку газа, необходимое для начала поставок», — сказал заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от „Нафтогаза Украины“ сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК „Нафтогаз Украины“ осуществляться не будут», — сказал Медведев.

28 февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.