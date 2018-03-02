«Мы готовы!»: в Пентагоне ответил на слова Путина о «супероружии»

Военная стратегия США, несмотря на представленную президентом России Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному Собранию информацию о новых российских вооружениях, останется без изменений

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт отметила: «Мы следили за Россией долгое время. Мы не удивлены. И мы готовы».

Она добавила: «Такое оружие, которое обсуждалось, разрабатывается долгое время. Так что наша военная стратегия учитывает все эти разработки. Наши стратегические вооружения аналогичны».

Также, представитель Пентагона добавила, что «Россия сделала много вещей, которые не соответствуют РСМД (Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)».

Уайт уточнила: «Нам нужно быть уверенными в том, что наши запасы ядерного оружия достаточны для сдерживания».

Напомним, в послании Федеральному Собранию президент Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал», а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Также, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракет — «Воевода» .