Новый кроссовер УАЗ-3170 готов к старту: озвучена дата появления компактного внедорожника

Автоновости сегодня, 02.03.2018: эксперты сообщают о том, что первый в истории Ульяновского автомобильного завода компактный кроссовер УАЗ-3170 готовится к старту.

Инженеры компании упорно трудятся над созданием современного городского внедорожника УАЗ-3170. В будущем автомобиль, скорее всего, получит другое название.

Руководство компании надеется, что внедорожник составит здоровую конкуренцию таким популярным моделям, как Киа Спортедж и Ниссан Кашкай, и займет свою нишу в сегменте SUV.

По предварительным данным, УАЗ-3170 появится не раньше 2022 года, но эксперты надеются увидеть тизер модели на Московском автосалоне-2018 в августе.

УАЗ-3170 получит несущий кузов со следующими габаритами: длина – 4600 мм, колесная база – 2700 мм, дорожный просвет – 200 мм. Автомобиль оснастят 2,5-литровым бензиновым мотором, мощностью от 150-ти до 170 лошадиных сил. А также стало известно, что в разработке УАЗ-3170 примут участие и инженеры Ford по контракту с Sollers.