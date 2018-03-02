Петр Порошенко рассказал, когда Украина получит вооружение из США

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что первая поставка американского оружия должна прибыть в течение нескольких недель. Об этом глава украинского государства заявил на пресс-конференции «Вызовы-2018» в Киеве.
Антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы и противовоздушной обороны — это оружие, которое США отправят в Украину в ближайшее время. Новоприбывшее американское вооружение снизит показатель смертности в зоне боевых действий на Донбассе, а также укрепит безопасность украинских войск, убежден украинский лидер.
Порошенко подчеркнул, что не может рассказать больше о деталях поставки, поскольку эта информация находится под грифом «Секретно». Но, несмотря на укрепление военных сил Украины благодаря США, президент заверил, что Киев надеется на урегулирование конфликта на Донбассе мирный путем.
Решение о продаже летального оборонительного оружия правительству Украины было принято администрацией Трампа в конце 2017 года.