Петр Порошенко рассказал, когда Украина получит вооружение из США

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что первая поставка американского оружия должна прибыть в течение нескольких недель. Об этом глава украинского государства заявил на пресс-конференции «Вызовы-2018» в Киеве.Антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы и противовоздушной обороны — это оружие, которое США отправят в Украину в ближайшее время. Новоприбывшее американское вооружение снизит показатель смертности в зоне боевых действий на Донбассе, а также укрепит безопасность украинских войск, убежден украинский лидер.Порошенко подчеркнул, что не может рассказать больше о деталях поставки, поскольку эта информация находится под грифом «Секретно». Но, несмотря на укрепление военных сил Украины благодаря США, президент заверил, что Киев надеется на урегулирование конфликта на Донбассе мирный путем.Решение о продаже летального оборонительного оружия правительству Украины было принято администрацией Трампа в конце 2017 года.