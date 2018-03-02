Похищенные РФ двое украинских пограничников вернулись в Украину

Сегодня на нейтральной полосе украинско-российской государственной границы в районе пункта пропуска «Гоптовка» Харьковской области в Украине вернули похищенных спецслужбами РФ возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 года украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

По словам вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, за несколько часов украинские пограничники уже будут в Киеве: «Только СБУ и ГПСУ доложили президенту Украины, что двое наших пограничников Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак, которые были похищены ФСБ-шниками в прошлом году, возвращены в Украину. Я поздравляю мам, жен, детей, семьи наших заложников. Мы счастливы, что через несколько часов вы будете в Киеве».

В то же время, Украина передала российской стороне задержанных летом 2017 года Херсонской области военнослужащих Пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.