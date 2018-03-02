Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу "простых людей"

Принц Гарри и Меган Маркл

Сегодня стали известны новые подробности предстоящего бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, которое состоится уже 19 мая. Пара решила пригласить на свадьбу не только родственников, друзей и звезд, но и простых людей — представителей благотворительных организаций, школьников, почетных горожан и других подданных со всей Великобритании.

Принц Гарри и мисс Меган Маркл хотят, чтобы их свадьба прошла таким образом, чтобы в ней смогли принять участие как можно больше людей. Этот день будет наполнен радостью и весельем, что отражает ценности жениха и невесты,

— говорится в официальном заявлении Кенсингтонского дворца.

Меган Маркл и принц Гарри

Всего на свадьбу, помимо основного состава приглашенных, позвали 2640 людей: 1200 выдающихся жителей и почетных граждан различных графств Великобритании ("со всех уголков страны"), 610 сотрудников Виндзорского замка, 530 сотрудников королевского дворца, 200 человек из благотворительных фондов, с которыми работают Гарри и Меган, и 100 учеников из местных школ.

Конечно, в часовне святого Георгия, где влюбленные будут обмениваться свадебными клятвами, и на торжественном банкете после венчания все эти люди присутствовать не будут — в день свадьбы они всего лишь получат доступ на территорию Виндзорского замка, где смогут наблюдать за ходом каретной процессии жениха и невесты. Распорядок уже известен: в 12 часов по лондонскому времени состоится венчание, а через час молодожены отправятся в романтическую прогулку по улицам Лондона, которые, конечно, в этот день будут заполнены толпами зрителей.

Часовня святого Георгия в Виндзорском замке

Территория Виндзорского замка

Кстати, идея пригласить на территорию Виндзорского замка подданных со всей страны первой возникла не у Гарри и Меган: в 1999 году так поступили принц Эдвард и графиня Уэссекская Софи, которые тоже венчались в часовне святого Георгия.

Свадьба принца Эдварда и графини Уэссекской Софи, 1999 год